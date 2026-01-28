自由電子報
娛樂 日韓

（雷）《咖啡男友2》CP史上最爽退場！留言區全是恭喜

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本戀綜《我的咖啡男友2》昨（27）更新最新3集，節目正式進入後半段。第10集中，最先引爆討論的是有對CP成功交往後，決定雙雙離開「綠色空間」，直接讓觀眾情緒大翻轉。

以下有劇透內容：

第10集中，10位成員終於全員到齊，正當氣氛要往「團體派對＋感情升溫」時，畫風急轉彎。當眾人提議開派對慶祝時，以賽亞突然一句：「不好意思，我們（指和威廉）今天想獨處，可以嗎？」沒多久畫面切到「收行李、走人」，毫不拖泥帶水。

《我的咖啡男友2》正式進入節目後半段。（翻攝自Netflix）《我的咖啡男友2》正式進入節目後半段。（翻攝自Netflix）

這一離開，網友留言幾乎風向一致：「今天最開心的事就是以賽亞跟威廉離開」、「恭喜老爺，終於不用再看又臭又長的肥皂劇」、「感謝你們識大體，喬布戲分終於解放」，還有人直言，比起這對感情拉鋸，寧願看其他人煮飯聊天。

其實將時間拉回來看，以賽亞與威廉的故事，並非毫無重量。以賽亞最初抱著「想找到一起走向未來的人」來到節目，回想當年明明和威廉頻繁見面，不料威廉突然消失，成了以賽亞心裡最大的結。

以賽亞（左）和威廉交往後，於第10集離開節目。（翻攝自Netflix）以賽亞（左）和威廉交往後，於第10集離開節目。（翻攝自Netflix）

直到第6集，兩人雖然確認心意，威廉卻仍流露出不安，小聲說出：「希望這份感情能一直持續下去。」那刻，以賽亞幾乎是本能性接話：「會的！」絲毫沒有猶豫，成了兩人日後成功交往的關鍵。

