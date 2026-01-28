（雷）《單身即地獄5》三角戀開戰！崔美娜秀「轉圈走人」觀眾全傻眼

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》昨（27）釋出第5至7集，最讓觀眾看得心臟亂跳的，正是崔美娜秀、金珉志和宋承一「兩女一男」正式構成的高張力三角關係。

以下含劇透：

原本「田徑女神」金珉志率先在真心話遊戲中「直球進攻」，向承一表達好感，怎料感情版圖在短時間內急轉直下。承一不只沒有順勢靠攏，反而主動走向崔美娜秀，邀她單獨聊天、喝酒談心，曖昧指數升溫。

崔美娜秀（左起）、宋承一、金珉志。（翻攝自Netflix、X，合成圖）

面對突如其來的靠近，崔美娜秀坦言，本來沒機會跟承一好好說話，還曾因為覺得他和珉志「看來已經像一對」而刻意保持距離。承一則毫不掩飾回應，直說崔美娜秀給他的第一印象非常深刻，也確實動了心。

只是讓局勢變得更混亂的，是崔美娜秀接下來的「方向感」。她私下向珉志透露，自己對玹宇產生興趣，至於承一，只是「想再熟一點的程度」。

這番說法，和她先前對承一流露出的微妙好感形成落差，也讓珉志臉色瞬間垮掉，忍不住吐槽崔美娜秀：「心怎麼這麼像蘆葦，說變就變。」

崔美娜秀（右）聽到承一的呼喚，開心到轉圈走出房間。（翻攝自Netflix）

不過崔美娜秀同樣滿腹委屈，向省勳傾訴自己在女生之間的尷尬處境，「我明明對大家都很好，借比基尼、能幫就幫，卻因為喜歡的人也對我有好感，就被默默拉開距離，真的很累。」

更關鍵的是，美娜秀在訪談中親口排序表示，第一順位是玹宇、第二省勳，至於承一，她形容為「有點在意，但好像不該去在意的人」。

層層錯位的情緒堆疊下，某天承一竟走進女生宿舍，當眾點名：「崔美娜秀，有時間嗎？」只見她藏不住笑容，跳舞般轉了一圈，從珉志面前走出去，觀眾全傻眼，三角關係正式進入修羅場等級。

