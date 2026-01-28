自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（雷）《單身即地獄5》三角戀開戰！崔美娜秀「轉圈走人」觀眾全傻眼

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》昨（27）釋出第5至7集，最讓觀眾看得心臟亂跳的，正是崔美娜秀、金珉志和宋承一「兩女一男」正式構成的高張力三角關係。

以下含劇透：

原本「田徑女神」金珉志率先在真心話遊戲中「直球進攻」，向承一表達好感，怎料感情版圖在短時間內急轉直下。承一不只沒有順勢靠攏，反而主動走向崔美娜秀，邀她單獨聊天、喝酒談心，曖昧指數升溫。

崔美娜秀（左起）、宋承一、金珉志。（翻攝自Netflix、X，合成圖）崔美娜秀（左起）、宋承一、金珉志。（翻攝自Netflix、X，合成圖）

面對突如其來的靠近，崔美娜秀坦言，本來沒機會跟承一好好說話，還曾因為覺得他和珉志「看來已經像一對」而刻意保持距離。承一則毫不掩飾回應，直說崔美娜秀給他的第一印象非常深刻，也確實動了心。

只是讓局勢變得更混亂的，是崔美娜秀接下來的「方向感」。她私下向珉志透露，自己對玹宇產生興趣，至於承一，只是「想再熟一點的程度」。

這番說法，和她先前對承一流露出的微妙好感形成落差，也讓珉志臉色瞬間垮掉，忍不住吐槽崔美娜秀：「心怎麼這麼像蘆葦，說變就變。」

崔美娜秀（右）聽到承一的呼喚，開心到轉圈走出房間。（翻攝自Netflix）崔美娜秀（右）聽到承一的呼喚，開心到轉圈走出房間。（翻攝自Netflix）

不過崔美娜秀同樣滿腹委屈，向省勳傾訴自己在女生之間的尷尬處境，「我明明對大家都很好，借比基尼、能幫就幫，卻因為喜歡的人也對我有好感，就被默默拉開距離，真的很累。」

更關鍵的是，美娜秀在訪談中親口排序表示，第一順位是玹宇、第二省勳，至於承一，她形容為「有點在意，但好像不該去在意的人」。

層層錯位的情緒堆疊下，某天承一竟走進女生宿舍，當眾點名：「崔美娜秀，有時間嗎？」只見她藏不住笑容，跳舞般轉了一圈，從珉志面前走出去，觀眾全傻眼，三角關係正式進入修羅場等級。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中