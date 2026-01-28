自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「短劇F4」男神遭前女友爆吸毒又劈腿！工作室怒丟「無犯罪記錄證明」反擊

中國「短劇F4」成員之一的何健麒外型神似「王子」邱勝翊。（翻攝自微博）中國「短劇F4」成員之一的何健麒外型神似「王子」邱勝翊。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「短劇F4」成員之一的何健麒，因外型神似「王子」邱勝翊打開知名度，去年才捲入感情爭議，近日又遭爆染毒疑雲。一名自稱其前女友的朱姓女子在1月25日實名舉報，指控兩人於2021年同居期間，何健麒多次吸毒，甚至聲稱他曾被北京警方帶走接受尿檢、血檢及毛髮檢測，還為掩蓋痕跡長期接髮，引發外界關注。

何健麒26日透露已完成尿檢與毛髮檢測。（翻攝自微博）何健麒26日透露已完成尿檢與毛髮檢測。（翻攝自微博）

對此，朱女表示願意全力配合警方調查，並強調北京海淀警方已有相關辦案紀錄，直言自己曾親眼目睹何健麒吸毒情況。面對指控，何健麒26日先發聲，曬出便當照透露已完成尿檢與毛髮檢測，並幽默自嘲：「尿檢髮檢做完，回家吃飯了。不是最近健身，還真不夠體力闢謠。」

何健麒工作室發布正式聲明，公開「無犯罪記錄證明」。（翻攝自微博）何健麒工作室發布正式聲明，公開「無犯罪記錄證明」。（翻攝自微博）

接著，他的工作室昨發布正式聲明公開「無犯罪記錄證明」，文件顯示何健麒自1995年至2026年1月25日期間，未有任何犯罪紀錄。工作室指出，藝人始終對法律與社會負責，第一時間配合警方說明情況，相關指控皆屬惡意揣測。未來何健麒將持續投入演藝工作，以作品回饋大眾，同時接受社會監督，履行應有的社會責任。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中