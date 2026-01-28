「短劇F4」男神遭前女友爆吸毒又劈腿！工作室怒丟「無犯罪記錄證明」反擊

中國「短劇F4」成員之一的何健麒外型神似「王子」邱勝翊。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「短劇F4」成員之一的何健麒，因外型神似「王子」邱勝翊打開知名度，去年才捲入感情爭議，近日又遭爆染毒疑雲。一名自稱其前女友的朱姓女子在1月25日實名舉報，指控兩人於2021年同居期間，何健麒多次吸毒，甚至聲稱他曾被北京警方帶走接受尿檢、血檢及毛髮檢測，還為掩蓋痕跡長期接髮，引發外界關注。

對此，朱女表示願意全力配合警方調查，並強調北京海淀警方已有相關辦案紀錄，直言自己曾親眼目睹何健麒吸毒情況。面對指控，何健麒26日先發聲，曬出便當照透露已完成尿檢與毛髮檢測，並幽默自嘲：「尿檢髮檢做完，回家吃飯了。不是最近健身，還真不夠體力闢謠。」

接著，他的工作室昨發布正式聲明公開「無犯罪記錄證明」，文件顯示何健麒自1995年至2026年1月25日期間，未有任何犯罪紀錄。工作室指出，藝人始終對法律與社會負責，第一時間配合警方說明情況，相關指控皆屬惡意揣測。未來何健麒將持續投入演藝工作，以作品回饋大眾，同時接受社會監督，履行應有的社會責任。

