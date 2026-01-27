桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》 特映、索票詳情曝光

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》合影。（電影三清劇組提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕紀錄片《三清：有祢我不怕！》由26歲新銳導演陳毅率領劇組，自2021年10月啟動籌拍，歷時數年、投入數百萬元製作，以台灣民間信仰為核心，打造後疫情時代最貼近人心的影像作品。

本片入選多項國內外影展，跳脫過往電視節目的呈現形式與切入角度，深入記錄北港朝天宮、竹山紫南宮、車城福安宮、道教總廟三清宮等全國知名廟宇的信仰故事，並將鏡頭聚焦桃園多處，呈現桃園深厚而多元的信仰文化樣貌。

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》宣傳海報和宣傳活動。（電影三清劇組提供）

桃園市政府文化局選在本片1月30日全國各戲院同步上映日晚上7點於中壢大江星橋影城舉辦包場特映會，28日在「藝遊桃園」粉專會開放25張票可索取，索完為止；邀請市民朋友一同進場觀賞，以實際行動支持桃園在地導演陳毅，及其用影像記錄台灣民間信仰之美的優質國片。

陳毅2000年出生於桃園市蘆竹區，自大竹國小一路就讀至中央大學，求學與服兵役期間皆未離開桃園。非科班出身的他，影像創作啟蒙於桃園市政府文化局「桃園城市紀錄片培訓計畫」，結業後持續投入紀錄片拍攝。

陳毅在2021年完成探討高中教育議題紀錄片《1819》後，因受限於疫情與現實壓力，一度決定不再拍攝新的作品。直到在宮廟服務期間，神明鼓勵他：「為什麼不拍信仰的故事？」原本抗拒的他，花了一年田調全國宮廟後，被無數動人故事打動，才再次舉起攝影機，並在第一階段有幸獲得1407位民眾集資贊助，方能達標讓電影得以完成最後拍攝和後製工作。

文化局長邱正生表示，市府長期深耕影視產業發展，透過完整的人才培育與產業扶植政策，從基礎影像教育、校園推廣課程、紀錄片專業培訓到實際製作資源挹注，建立在地影像創作支持體系，不僅培育新銳影視人才，更協助創作者完成作品並走向市場與影展舞台，厚植桃園文化實力，逐步打造桃園成為具備創作能量與產業競爭力的影視重鎮。

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》即將上映，受桃園各宮廟支持。（電影三清劇組提供）

《三清：有祢我不怕！》為近年少數以台灣民間信仰為主題的電影作品，串聯全台超過50間宮廟參與，其中包含10間桃園宮廟提供拍攝經費贊助與宣傳協力。劇組亦堅持將開鏡儀式及世界首映留在桃園舉辦，展現對家鄉的深厚情感。

