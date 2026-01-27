自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》 特映、索票詳情曝光

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》合影。（電影三清劇組提供）桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》合影。（電影三清劇組提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕紀錄片《三清：有祢我不怕！》由26歲新銳導演陳毅率領劇組，自2021年10月啟動籌拍，歷時數年、投入數百萬元製作，以台灣民間信仰為核心，打造後疫情時代最貼近人心的影像作品。

本片入選多項國內外影展，跳脫過往電視節目的呈現形式與切入角度，深入記錄北港朝天宮、竹山紫南宮、車城福安宮、道教總廟三清宮等全國知名廟宇的信仰故事，並將鏡頭聚焦桃園多處，呈現桃園深厚而多元的信仰文化樣貌。

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》宣傳海報和宣傳活動。（電影三清劇組提供）桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》宣傳海報和宣傳活動。（電影三清劇組提供）

桃園市政府文化局選在本片1月30日全國各戲院同步上映日晚上7點於中壢大江星橋影城舉辦包場特映會，28日在「藝遊桃園」粉專會開放25張票可索取，索完為止；邀請市民朋友一同進場觀賞，以實際行動支持桃園在地導演陳毅，及其用影像記錄台灣民間信仰之美的優質國片。

陳毅2000年出生於桃園市蘆竹區，自大竹國小一路就讀至中央大學，求學與服兵役期間皆未離開桃園。非科班出身的他，影像創作啟蒙於桃園市政府文化局「桃園城市紀錄片培訓計畫」，結業後持續投入紀錄片拍攝。

陳毅在2021年完成探討高中教育議題紀錄片《1819》後，因受限於疫情與現實壓力，一度決定不再拍攝新的作品。直到在宮廟服務期間，神明鼓勵他：「為什麼不拍信仰的故事？」原本抗拒的他，花了一年田調全國宮廟後，被無數動人故事打動，才再次舉起攝影機，並在第一階段有幸獲得1407位民眾集資贊助，方能達標讓電影得以完成最後拍攝和後製工作。

文化局長邱正生表示，市府長期深耕影視產業發展，透過完整的人才培育與產業扶植政策，從基礎影像教育、校園推廣課程、紀錄片專業培訓到實際製作資源挹注，建立在地影像創作支持體系，不僅培育新銳影視人才，更協助創作者完成作品並走向市場與影展舞台，厚植桃園文化實力，逐步打造桃園成為具備創作能量與產業競爭力的影視重鎮。

桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》即將上映，受桃園各宮廟支持。（電影三清劇組提供）桃園在地新銳導演陳毅力作《三清：有祢我不怕！》即將上映，受桃園各宮廟支持。（電影三清劇組提供）

《三清：有祢我不怕！》為近年少數以台灣民間信仰為主題的電影作品，串聯全台超過50間宮廟參與，其中包含10間桃園宮廟提供拍攝經費贊助與宣傳協力。劇組亦堅持將開鏡儀式及世界首映留在桃園舉辦，展現對家鄉的深厚情感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中