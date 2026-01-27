車銀優涉逃稅 品牌火速切割恐面臨天價違約金

韓國歌手兼演員車銀優近日身陷逃稅風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「臉蛋天才」稱號的韓國歌手兼演員車銀優近日身陷逃稅風波，正接受國稅廳調查，涉案金額達200億韓元（約新台幣4.355億元），為歷來藝人當中金額最高者，因此引發韓國演藝圈熱烈討論。車銀優翻車後，品牌紛紛與他切割，未來可能會面臨天價違約金額。

車銀優逃漏稅涉案金額達200億韓元。（翻攝自IG）

根據韓媒報導，首爾國稅廳正在調查車銀優是否透過母親成立的服務公司「A法人」進行逃稅？國稅廳將向車銀優追繳200億韓元，其中130～140億韓元（約新台幣2.83～3.05億元）為未繳本稅。由於國稅廳認為車銀優可能涉及故意逃稅，故除本稅外，其餘的是懲罰性加徵稅，性質約等於罰金。

國稅廳認為車銀優可能涉及故意逃稅，故除本稅外，其餘的是懲罰性加徵稅，性質約等於罰金。（翻攝自IG）

人氣極高的車銀優長期擔任多家品牌代言人，形象若毀於一旦，接下來可能面臨著高額的違約金，甚至有可能超過原本的代言費用。車銀優去年代言的廣告就包括：新韓銀行、護膚品牌Abib、時尚品牌Marithé FrançoisGirbaud、SSG.com美妝；除此之外他也是Saint Laurent、Chaumet、Calvin Klein等全球品牌大使。

車銀優代言的廣告品牌已經開始紛紛進行切割動作。（翻攝自IG）

目前品牌已經開始進行切割，新韓銀行把YouTube等社群平台上相關的廣告影片與圖片皆設為非公開；Abib也刪除了社群媒體上的相關內容。車銀優演出的影視作品同樣受到關注，Netflix原定今年第二季要播出他與朴恩斌演出的新劇《Wnderful》，是否能順利播出，仍在觀察中。

