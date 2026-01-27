自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《麥可傑克森》敲定柏林國際首映 4月揭幕「流行樂之王」影迷盛會

電影《麥可傑克森》今年4月將盛大舉行全球粉絲慶祝活動。（UIP提供）電影《麥可傑克森》今年4月將盛大舉行全球粉絲慶祝活動。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演安東富夸執導，三度入圍奧斯卡的約翰洛根擔任編劇的全新傳記電影《麥可傑克森》，確定將於柏林舉行國際首映，並於今年4月為「流行樂之王」麥可傑克森揭開一場為期多日的慶祝活動序幕。消息於今（27）日在慕尼黑電影週期間，由《波希米亞狂想曲》、《神鬼無間》、《神鬼玩家》金獎製片葛拉罕金對外公布。

電影《麥可傑克森》從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘開始說起。（UIP提供）電影《麥可傑克森》從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘開始說起。（UIP提供）

《麥可傑克森》以真實而私密的視角，呈現這位全球最具影響力藝術家之一的生命旅程與不朽傳奇，描繪他在音樂之外的人生樣貌。故事從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘、展現驚人天賦的那一刻起，一路走到成為極具遠見的藝術家，並以源源不絕的創作能量，驅使自己邁向「全世界最偉大的娛樂巨星」。

傳記電影《麥可傑克森》，確定將於柏林舉行國際首映。（UIP提供）傳記電影《麥可傑克森》，確定將於柏林舉行國際首映。（UIP提供）

電影同時呈現麥可舞台之外的真實人生，並重現他早期個人演藝生涯中多場代表性經典演出，為觀眾提供最貼近的觀看視角，以前所未見的方式，窺探這位流行樂之王的內心世界。先前首支預告曝光後，24小時內累積1.162億次觀看，創下音樂傳記電影預告首日最高紀錄。

麥可傑克森的姪子賈法傑克森在《麥可傑克森》飾演麥可傑克森。（UIP提供）麥可傑克森的姪子賈法傑克森在《麥可傑克森》飾演麥可傑克森。（UIP提供）

由流行樂天王麥可傑克森的姪子賈法傑克森飾演麥可本人，預告中閃過傑克森童年的片段、經典演出與《Thriller》等標誌性音樂錄影帶，而背景響起的則是他1982年的熱門歌曲《Wanna Be Startin’ Somethin’》，同時也收錄《Beat It》、《Human Nature》、《Don't Stop 'Til You Get Enough》以及《Billie Jean》等經典歌曲。

主要演員還包括《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒飾演麥可的律師兼顧問約翰布蘭卡，柯爾曼多明戈飾演父親喬傑克森，妮雅隆飾演母親凱薩琳傑克森，潔西卡蘇拉飾演姐姐拉托雅傑克森，拉倫茲泰特飾演摩城唱片創辦人貝瑞高迪，蘿拉哈里爾飾演開創性的音樂高層蘇珊德帕斯，凱特葛拉漢則飾演黛安娜羅絲。

柏林將成為這部史詩級新作的國際首映城市，首映活動預計於4月10日舉行，屆時主要演員與幕後團隊將親臨現場，相關細節將於稍後公布。《麥可傑克森》預計4月24日在台上映。

重溫電影預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中