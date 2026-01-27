《麥可傑克森》敲定柏林國際首映 4月揭幕「流行樂之王」影迷盛會

電影《麥可傑克森》今年4月將盛大舉行全球粉絲慶祝活動。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演安東富夸執導，三度入圍奧斯卡的約翰洛根擔任編劇的全新傳記電影《麥可傑克森》，確定將於柏林舉行國際首映，並於今年4月為「流行樂之王」麥可傑克森揭開一場為期多日的慶祝活動序幕。消息於今（27）日在慕尼黑電影週期間，由《波希米亞狂想曲》、《神鬼無間》、《神鬼玩家》金獎製片葛拉罕金對外公布。

電影《麥可傑克森》從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘開始說起。（UIP提供）

《麥可傑克森》以真實而私密的視角，呈現這位全球最具影響力藝術家之一的生命旅程與不朽傳奇，描繪他在音樂之外的人生樣貌。故事從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘、展現驚人天賦的那一刻起，一路走到成為極具遠見的藝術家，並以源源不絕的創作能量，驅使自己邁向「全世界最偉大的娛樂巨星」。

傳記電影《麥可傑克森》，確定將於柏林舉行國際首映。（UIP提供）

電影同時呈現麥可舞台之外的真實人生，並重現他早期個人演藝生涯中多場代表性經典演出，為觀眾提供最貼近的觀看視角，以前所未見的方式，窺探這位流行樂之王的內心世界。先前首支預告曝光後，24小時內累積1.162億次觀看，創下音樂傳記電影預告首日最高紀錄。

麥可傑克森的姪子賈法傑克森在《麥可傑克森》飾演麥可傑克森。（UIP提供）

由流行樂天王麥可傑克森的姪子賈法傑克森飾演麥可本人，預告中閃過傑克森童年的片段、經典演出與《Thriller》等標誌性音樂錄影帶，而背景響起的則是他1982年的熱門歌曲《Wanna Be Startin’ Somethin’》，同時也收錄《Beat It》、《Human Nature》、《Don't Stop 'Til You Get Enough》以及《Billie Jean》等經典歌曲。

主要演員還包括《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒飾演麥可的律師兼顧問約翰布蘭卡，柯爾曼多明戈飾演父親喬傑克森，妮雅隆飾演母親凱薩琳傑克森，潔西卡蘇拉飾演姐姐拉托雅傑克森，拉倫茲泰特飾演摩城唱片創辦人貝瑞高迪，蘿拉哈里爾飾演開創性的音樂高層蘇珊德帕斯，凱特葛拉漢則飾演黛安娜羅絲。

柏林將成為這部史詩級新作的國際首映城市，首映活動預計於4月10日舉行，屆時主要演員與幕後團隊將親臨現場，相關細節將於稍後公布。《麥可傑克森》預計4月24日在台上映。

重溫電影預告：

