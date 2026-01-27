自由電子報
娛樂 音樂

香港男神爽送「破處」貼身用品！王嘉爾也在場

Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾、張敬軒同台合唱。（Just Kidding Limited 提供）Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾、張敬軒同台合唱。（Just Kidding Limited 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港才子Tyson Yoshi上週末一連兩天在澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演，兩場嘉賓雲集，除了首場邀來香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第二天壓軸場更一舉邀來亞洲男神王嘉爾及香港超人氣歌王張敬軒，讓本次演唱會宛如好友同樂會，現場星光熠熠，熱鬧非凡。

Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾助陣。（Just Kidding Limited 提供）Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾助陣。（Just Kidding Limited 提供）

Tyson Yoshi與王嘉爾首度同台飆歌，兩人首唱新歌《DeadEnd》，以「一黑一白」的造型亮相，雙帥合體掀起全場尖叫連連，王嘉爾更當場拱 Tyson 即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。兩人在台上互虧、互嗆，默契十足，也讓現場氣氛持續升溫。王嘉爾透露，希望未來能與 Tyson 合作推出廣東歌曲。

Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾助陣。（Just Kidding Limited 提供）Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾助陣。（Just Kidding Limited 提供）

壓軸場第二波驚喜則由張敬軒登場，Tyson見到張敬軒現身立刻上前迎接，兩人合唱《By My Side》張敬軒更在台上細心替Tyson整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼，引來觀眾陣陣驚呼。隨著演唱會進入尾聲，Tyson演唱《In My Dream》時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體掀起最高潮，Tyson也預告，未來希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱。

Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾、張敬軒同台合唱。（Just Kidding Limited 提供）Tyson Yoshi 首次澳門演唱會，王嘉爾、張敬軒同台合唱。（Just Kidding Limited 提供）

「TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO」演唱會不僅嘉賓雲集，更是肌情滿滿，有著好身材的Tyson 展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還首次獻出吉他自彈自唱處男秀，現場彈唱《你不會一輩子的愛上我》，Tyson 自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。」向來寵粉的他，更將這次「破處」用的吉他Pick送給台下觀眾，並感性感謝支持：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson以招牌開胸十字架造型登場，獻唱《See You in Hell》，為首度在澳門舉辦的個人演唱會揭開序幕。他笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱《Would You Be Mine?》，全場甜度爆表。

