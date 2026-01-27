自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德攀登101主持人讚「不可思議的壯舉」感謝台北市民熱情能量

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇高手艾力克斯霍諾德，25日順利挑戰成功攀登台北101，不少國際媒體都報導相關消息，而當天擔任直播主持人的艾兒鄧肯事後也在社群分享她在101前拍下的照片，以及和霍諾德的合照，並感謝台北市民的支持。

艾兒鄧肯在台北101前拍照留念。（翻攝自IG）艾兒鄧肯在台北101前拍照留念。（翻攝自IG）

艾兒鄧肯是美國知名體育主播，從ESPN轉至Netflix 擔任體育報導主持人，談到這次霍諾德的攀登101挑戰，她說：「數百萬觀眾在 Netflix 上觀看了霍諾德攀登摩天大樓的直播！（現在還緊張得不行嗎？）」接著談到：「這是人類史上最不可思議的壯舉之一，這不僅不能沒有艾力克斯的好奇心和勇氣，也少不了幕後數百位工作人員的辛勤付出，他們傾注了所有心血，才成就了這場前所未有的獨特直播。」

另外艾兒鄧肯也感謝這次霍諾德攀登101的所有幕後人員，她說：「從那些從零開始製定方案，以確保攝影師在1700英尺高空安全拍攝的令人驚嘆的舞台技術人員，到那些為了讓這個任務得以啟動而不知疲倦工作的製片人、助理製片人、導演和後勤人員，以及最終說服台北官員允許這個項目進行的執行製片人，我們都由衷地感謝他們。」

體育主播艾兒鄧肯（前左起）讚嘆霍諾德攀登101是艱鉅任務。（翻攝自IG）體育主播艾兒鄧肯（前左起）讚嘆霍諾德攀登101是艱鉅任務。（翻攝自IG）

對於霍諾德順利登頂101，艾兒鄧肯表示：「很榮幸見證了你如何重塑人們對恐懼、風險，以及信念和精湛技藝所能帶來的無限可能的認知！」她並說：「感謝台北市民的熱情能量、支持與鼓勵！永遠感激能成為其中的一份子！加油，艾力克斯！」最後也再次提到：「這是一項極為艱鉅的任務。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中