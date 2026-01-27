霍諾德攀登101主持人讚「不可思議的壯舉」感謝台北市民熱情能量

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇高手艾力克斯霍諾德，25日順利挑戰成功攀登台北101，不少國際媒體都報導相關消息，而當天擔任直播主持人的艾兒鄧肯事後也在社群分享她在101前拍下的照片，以及和霍諾德的合照，並感謝台北市民的支持。

艾兒鄧肯在台北101前拍照留念。（翻攝自IG）

艾兒鄧肯是美國知名體育主播，從ESPN轉至Netflix 擔任體育報導主持人，談到這次霍諾德的攀登101挑戰，她說：「數百萬觀眾在 Netflix 上觀看了霍諾德攀登摩天大樓的直播！（現在還緊張得不行嗎？）」接著談到：「這是人類史上最不可思議的壯舉之一，這不僅不能沒有艾力克斯的好奇心和勇氣，也少不了幕後數百位工作人員的辛勤付出，他們傾注了所有心血，才成就了這場前所未有的獨特直播。」

另外艾兒鄧肯也感謝這次霍諾德攀登101的所有幕後人員，她說：「從那些從零開始製定方案，以確保攝影師在1700英尺高空安全拍攝的令人驚嘆的舞台技術人員，到那些為了讓這個任務得以啟動而不知疲倦工作的製片人、助理製片人、導演和後勤人員，以及最終說服台北官員允許這個項目進行的執行製片人，我們都由衷地感謝他們。」

體育主播艾兒鄧肯（前左起）讚嘆霍諾德攀登101是艱鉅任務。（翻攝自IG）

對於霍諾德順利登頂101，艾兒鄧肯表示：「很榮幸見證了你如何重塑人們對恐懼、風險，以及信念和精湛技藝所能帶來的無限可能的認知！」她並說：「感謝台北市民的熱情能量、支持與鼓勵！永遠感激能成為其中的一份子！加油，艾力克斯！」最後也再次提到：「這是一項極為艱鉅的任務。」

