維多利亞「刑剋」媳婦！她揭婚禮羞辱內幕 布魯克林鐵了心反撲

布魯克林公開護妻並與家族決裂。（翻攝自X）

〔娛樂新聞／綜合報導〕曾被視為模範的貝克漢家族引爆形象危機。長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日透過IG發布毀滅性聲明，將長年累積的家族裂痕攤在陽光下。他痛批父母長期對其婚姻進行干涉與操作，更控訴母親維多利亞（Victoria Beckham）對妻子妮寇拉（Nicola Peltz）的百般刁難與排擠，明確表示不再尋求和解。

命理師沈嶸透過通靈分析指出，布魯克林與維多利亞的母子關係已惡化為嚴重的「刑剋」，且主要是由兒子對母親發起的衝擊。布魯克林對維多利亞長年的控制感到極度厭煩與厭惡，這份累積已久的負面能量讓他鐵了心要擺脫母權，甚至不惜以公開家族內幕作為反擊手段。

反觀布魯克林與妻子妮寇拉的關係，沈嶸認為兩人是難得的「正緣」。妮寇拉不僅在精神與物質上都能給予支持，更帶有「幫夫運」，這讓長期在母親高壓形象下生存的布魯克林找到了真正的自我。然而，這段關係卻成為婆媳導火線，維多利亞與妮寇拉之間同樣處於「刑剋」狀態。這種敵對感源於維多利亞內心的恐懼，她擔憂這位背景雄厚、自帶明星氣場的「百億千金」會取代自己在家族中的主導地位，因而產生極強的防衛心與忌憚。

布魯克林曾與母親維多利亞關係親密，沈嶸指出兩人曾為「正緣」，如今卻因掌控慾問題轉為「刑剋」。（翻攝自X）

即便維多利亞與兒子曾有過「正緣」的深厚情分，但隨著布魯克林展現出不受控的傾向，維多利亞的愛逐漸轉變為掌控。據傳她曾反對兒子簽署保障女方家產的婚前協議，這種無法駕馭兒子的挫敗感，最終轉嫁到了媳婦身上。

從婚禮前夕臨時取消設計婚紗，到婚禮當天故意搶奪新人的第一支舞，甚至是利用社交場合公開讓媳婦難堪，這些行為在命理角度看來，都是維多利亞為了重新奪回家族話語權而設下的「下馬威」。遺憾的是，這些舉動反而踩到了布魯克林的底線。而大家長貝克漢雖然試圖維持中立，但礙於對妻子的顧忌，目前被迫採取迴避態度，使得家族僵局短時間內難以化解。

