自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

維多利亞「刑剋」媳婦！她揭婚禮羞辱內幕 布魯克林鐵了心反撲

布魯克林公開護妻並與家族決裂。（翻攝自X）布魯克林公開護妻並與家族決裂。（翻攝自X）

〔娛樂新聞／綜合報導〕曾被視為模範的貝克漢家族引爆形象危機。長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日透過IG發布毀滅性聲明，將長年累積的家族裂痕攤在陽光下。他痛批父母長期對其婚姻進行干涉與操作，更控訴母親維多利亞（Victoria Beckham）對妻子妮寇拉（Nicola Peltz）的百般刁難與排擠，明確表示不再尋求和解。

沈嶸與「財團法人普仁青年關懷基金會」合作設立獎助學金，提供因緬甸戰亂被迫來台、生活陷入困境的緬甸僑生急難救助與生活支持。（沈嶸提供）沈嶸與「財團法人普仁青年關懷基金會」合作設立獎助學金，提供因緬甸戰亂被迫來台、生活陷入困境的緬甸僑生急難救助與生活支持。（沈嶸提供）

命理師沈嶸透過通靈分析指出，布魯克林與維多利亞的母子關係已惡化為嚴重的「刑剋」，且主要是由兒子對母親發起的衝擊。布魯克林對維多利亞長年的控制感到極度厭煩與厭惡，這份累積已久的負面能量讓他鐵了心要擺脫母權，甚至不惜以公開家族內幕作為反擊手段。

反觀布魯克林與妻子妮寇拉的關係，沈嶸認為兩人是難得的「正緣」。妮寇拉不僅在精神與物質上都能給予支持，更帶有「幫夫運」，這讓長期在母親高壓形象下生存的布魯克林找到了真正的自我。然而，這段關係卻成為婆媳導火線，維多利亞與妮寇拉之間同樣處於「刑剋」狀態。這種敵對感源於維多利亞內心的恐懼，她擔憂這位背景雄厚、自帶明星氣場的「百億千金」會取代自己在家族中的主導地位，因而產生極強的防衛心與忌憚。

布魯克林曾與母親維多利亞關係親密，沈嶸指出兩人曾為「正緣」，如今卻因掌控慾問題轉為「刑剋」。（翻攝自X）布魯克林曾與母親維多利亞關係親密，沈嶸指出兩人曾為「正緣」，如今卻因掌控慾問題轉為「刑剋」。（翻攝自X）

即便維多利亞與兒子曾有過「正緣」的深厚情分，但隨著布魯克林展現出不受控的傾向，維多利亞的愛逐漸轉變為掌控。據傳她曾反對兒子簽署保障女方家產的婚前協議，這種無法駕馭兒子的挫敗感，最終轉嫁到了媳婦身上。

從婚禮前夕臨時取消設計婚紗，到婚禮當天故意搶奪新人的第一支舞，甚至是利用社交場合公開讓媳婦難堪，這些行為在命理角度看來，都是維多利亞為了重新奪回家族話語權而設下的「下馬威」。遺憾的是，這些舉動反而踩到了布魯克林的底線。而大家長貝克漢雖然試圖維持中立，但礙於對妻子的顧忌，目前被迫採取迴避態度，使得家族僵局短時間內難以化解。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中