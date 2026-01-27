鳥山明《七龍珠》40週年 關於「孫悟空」的有趣統計

日本漫畫家鳥山明經典作品《七龍珠》日前迎來40週年紀念。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本漫畫家鳥山明經典作品《七龍珠》日前迎來40週年紀念，官方不但辦了七龍珠角色人氣投票，讓212名角色同台拚人氣，同時也針對主角「孫悟空」做了一些有趣的統計。

【人氣壓倒性勝利】

在人氣排行榜中，投票的男性比例超過69％，且無論10歲以下、10～19歲、20～29歲、30～39歲、40～49歲、50歲以上，人氣第一名都是「孫悟空」。

請繼續往下閱讀...

《七龍珠》主角孫悟空人氣獲得壓倒性的勝利。（翻攝自X）

【原作總戰績】

在《七龍珠》原作中，悟空的總戰績為117場，其中76場勝、16場負、25 場無結果，勝率約為65%。

值得一提的是，在「賽魯篇」中，悟空一場勝利都沒贏過。在那美克星擊敗弗利沙之後，直到在巴比提的太空船上擊敗亞根，他才再度獲得勝利！

【服裝爆破次數】

悟空在原作的117場戰鬥中，衣服竟然破了19次！

悟空第一次爆衣並非發生在與強大敵人的戰鬥中，而是在第4集，當時，他還是「小悟空」，被布瑪從背後射中，造成衣服破碎而已。當時悟空還向布瑪炫耀道：「你以為這點小傷就能傷到我？！」

《七龍珠》40週年針對主角孫悟空做了一些有趣的統計。（翻攝自X）

【悟空在《七龍珠》最愛用的絕招】

不是龜派氣功，悟空最常使用的終結技經過統計之後，竟是「踢技」，總共使用11次。

從強大的飛踢到旋風踢，應有盡有。在闖入紅領巾軍總部時，有一格畫面顯示，悟空用一記驚豔的空中踢擊同時擊倒了兩名士兵。至於招牌絕技「龜派氣功」，悟空只有3次戰鬥以龜派氣功作為終結技！

【悟空在《七龍珠》中吃掉了幾顆仙豆】

仙豆是悟空戰鬥過程中用來恢復受傷和疲憊的緊急物品，他還曾在前往娜美克星的飛船上，以仙豆恢復體力。那麼，他總共吃了多少顆仙豆呢？根據統計他一共吃了11顆仙豆。

《七龍珠》在2026年有許多活動及企劃將推出。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法