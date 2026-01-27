布蘭登費雪苦練日文 《日租家庭》獲讚撼動人心、充滿共鳴的優質佳作

布蘭登費雪主演《日租家庭》，動人演出大獲好評。（探照燈影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝布蘭登費雪主演的感人鉅獻《日租家庭》動人情節廣獲好評，並被喻為撼動人心並充滿共鳴的優質佳作。電影也曝光最新幕後花絮，影帝布蘭登和導演「HIKARI」宮崎光代惺惺相惜、傾訴對於彼此的仰慕之情，導演透過本片分享年少時移民美國成為學校中異類感受，布蘭登則苦練日文，直呼大開眼界。

布蘭登費雪（右）在《日租家庭》展現動人情感。（探照燈影業提供）

布蘭登在最新花絮中：「本片取材自HIKARI自己的人生，也來自她年輕時到美國的那段旅程。」他也大為讚許HIKARI的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」

導演宮崎光代（右起）在《日租家庭》拍攝現場指導布蘭登費雪。（探照燈影業提供）

導演HIKARI也親自說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」日本演員平岳大也對導演補充稱讚：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

HIKARI也興奮地說，自己一直在找最適合飾演主角的演員，直稱：「我也一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷！」

《日租家庭》將於2月6到8日推出限量口碑場，2月13日農曆新年檔正式在台上映。

《日租家庭》幕後拍攝花絮「影帝與導演」篇：

