娛樂 最新消息

中國「短劇男神」遭毀滅性指控！前女友踢爆涉毒、劈腿：已配合上海警方完成取證

何健麒因撞臉「王子」邱勝翊走紅。（翻攝自微博）何健麒因撞臉「王子」邱勝翊走紅。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕有「短劇男神」稱號的中國男星何健麒被封為「短劇F4」之一，因撞臉「王子」邱勝翊走紅，去年因感情爭議形象重挫，近期又再度捲入吸毒風波，他的前女友實名指控涉毒。對於突如其來的爆料，何健麒第一時間反擊，直言是網路營銷號造謠，「別再編故事了吧！」沒想到前女友並未退讓，再度發文強調所有指控皆為親身經歷，願意接受任何調查與核實，並表示自己並非為錢而來，且已於27日下午完成警方的調查筆錄。

一名自稱何健麒前女友的朱姓女子拍片爆料，指兩人於2021年同居期間，曾多次親眼目睹他接觸毒品，並聲稱同年10月何健麒曾在北京通州住處因涉毒被警方帶走調查，當時接受尿檢、血檢及毛髮檢測。

她更爆料何健麒疑似為遮掩剃髮檢測痕跡，特地接髮並以辮子造型示人，甚至拍戲期間還與合作女演員發生不當關係，直指其私德有失，呼籲相關單位將他逐出演藝圈。

自稱何健麒前女友的網友拍攝影片爆料。（翻攝自微博）自稱何健麒前女友的網友拍攝影片爆料。（翻攝自微博）

然而這些話語遭何健麒否認後，朱女今發長文指出前一日已配合上海警方完成相關取證程序，並稱警方確認她所描述的情況屬實，且對何健麒的報案不予立案，意味她並不存在誣告問題。她也再次強調，自己舉報的是毒品行為，而非外界混淆的其他物質。

朱女文中進一步指出，何健麒當年確實留下尿檢、血檢紀錄，批評他如今以近期檢測結果自清是「避重就輕」，直言這樣的說法只是安撫粉絲，毫無實質意義。她也坦言選擇站出來的原因很單純，「只是想替這些年被他傷害過的女生討回公道」，並暗示相關內情遠比外界已知的更為嚴重。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

