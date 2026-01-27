自由電子報
娛樂 最新消息

周杰倫知道嗎？快樂小夥伴被音樂精靈當成「雪寶」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫身邊有不少「快樂小夥伴」，儘管有時會被網友虧爆，但他本人曾在大巨蛋演唱會上談過，這群「快樂小夥伴」在他生活中給予的陪伴有多重要，其中阿Ken也常被周董本人揶揄，不過兩人交情好得沒話說。有「音樂精靈」封號的許哲珮，則透露阿Ken對她來說就像是「雪寶」。

許哲珮非常喜歡迪士尼的造夢氛圍。（翻攝自IG）許哲珮非常喜歡迪士尼的造夢氛圍。（翻攝自IG）

許哲珮熱愛迪士尼，今（27日）談到：「迪士尼就是一個造夢的國度，而且是為那些『一不小心就長大了』的我們（大人），繼續造夢的。」她還提到：「在迪士尼裡，常常是大人比孩子還要興奮。因為在孩子的眼中，這個世界本來就是奇幻、充滿可能的！家具一直就是放大的（大人尺寸），小動物都會說話，穿上澎澎裙就能成為公主，加入訓練營就能變成超級英雄。夜裡的樹會唱歌，城堡會發光。」

分享在迪士尼樂園的照片，許哲珮說：「在迪士尼的一整天，我都感覺自己輕飄飄，美好又浪漫的音樂就在耳畔，弦樂、管樂、搖擺樂、華爾滋..這些樂風已經不需要定義，因為他們早有一個自己的樂風名稱就叫『迪士尼』。」

許哲珮（左）笑喊阿Ken是「雪寶」。（翻攝自IG）許哲珮（左）笑喊阿Ken是「雪寶」。（翻攝自IG）

而談到迪士尼，不少小朋友都熱愛《冰雪奇緣》，尤其是小女孩們，其中一個主角是「雪寶」，許哲珮說，阿Ken就像是「雪寶」。前天她去參加陳漢典與Lulu的婚禮，也和Ken合照，她談到：「我跟阿Ken其實認識非常久，我們是兩個不太一樣的水瓶座，但遇見時還是可以有共同話題的那種。」她笑說：「我回家後跟孩子說，你們知道Ken叔叔是雪寶嗎？」阿Ken則笑回：「是的，孩子們，我是雪寶！」並說自己很喜歡許哲珮，誇她是可愛迷人又有才華的老朋友。

點圖放大body

