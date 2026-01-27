自由電子報
娛樂 最新消息

獲得首相認證！ 高市早苗大讚櫻井翔「臉小♡」

高市早苗上節目跟主持人櫻井翔打招呼後，還稱讚他「臉好小」；左為櫻井翔，右為高市早苗。（圖擷取自@ntv_news社群平台「YouTube」）高市早苗上節目跟主持人櫻井翔打招呼後，還稱讚他「臉好小」；左為櫻井翔，右為高市早苗。（圖擷取自@ntv_news社群平台「YouTube」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本電視台的節目「News Zero」昨（26日）舉辦7黨黨主席辯論會，其中日本首相高市早苗走進攝影棚後，特別停在櫻井翔前方，對看約半秒打過招呼後，高市早苗稱讚櫻井翔「你的臉好小喔♡」，讓櫻井翔羞赧回覆「沒有這回事」，畫面一出網友直呼「不愧是真的喜歡看帥哥的人」，根本是迷妹的本色表現。

這不是高市早苗第一次「追星成功」，本月11日日本天王木村拓哉在廣播中提到，年初與藝人明石家秋刀魚前往能登半島出外景時，在飛機上巧遇高市早苗，高市早苗甚至提到「木村拓哉的第一本寫真集是她人生的寶物」，令木村拓哉受寵若驚。

櫻井翔不僅為偶像團體「嵐」的成員之一，也是「News Zero」的主持人，曾來台採訪過總統賴清德，在奧運期間也負責國外轉播，身兼演員的他，在《微笑俄羅斯娃娃》所飾演的角色正是人氣首相候選人。此外，有網友提到，當櫻井翔的爸爸櫻井俊2015年擔任總務事務次官時，高市早苗是總務大臣，所以櫻井翔曾經是高市下屬的孩子。

