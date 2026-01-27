隋棠離家9天紅眼班機趕回 到家見「斗大7英文字」秒融化

隋棠（左）和藍正龍、浩子等人錄製節目。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠2015年與老公Tony步入婚姻，婚後育有2子1女，她時常透過社群分享育兒與生活片段。近日她赴澳洲出差長達9天，工作行程幾乎滿檔，整個旅程只有和孩子視訊兩次，結束工作後，她搭乘紅眼班機返台，竟被孩子們寫在鏡子上的文字溫暖到。

隋棠分享女兒歡迎她回家的斗大文字。（翻攝自臉書）

她提到清晨5點左右回到家中，屋內一片安靜，孩子們都還在熟睡。原本期待能立刻抱緊孩子的她，只能放輕腳步、輕聲進門，心裡難免掠過一絲失落。沒想到，轉身之際，一個小小驚喜瞬間融化了所有疲憊。隋棠發現女兒Lucy在鏡子上，用五顏六色的彩色筆寫下大大的迎接字樣：「Hi Mom Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！！！我們好想妳）」，旁邊還畫上粉紅愛心與花朵，像是一張專屬為媽媽準備的歡迎卡。

請繼續往下閱讀...

隋棠的女兒把她的植物照顧得很好。（翻攝自臉書）

她感性寫道，孩子把想念留在鏡子與門上的字裡，「牢牢抱住了我」。但貼心的不只如此。隋棠的女兒平時就記得媽媽的小習慣，知道她出門工作時，最放心不下的是院子裡親手照顧的花草。於是在她不在家的日子裡，女兒主動幫忙照料花園，還特地在門上寫下：「妳的花園一切都很好哦！」果然擁有一個女兒是全世界最棒的事情。

