林心如50歲美成這樣！巨幅生日應援點亮河岸 20歲嫩照全都露

林心如模樣很凍齡。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如今迎接50歲生日，但外表凍齡，看不出年紀，她一早就分享粉絲應援的大禮，就是在成都河岸播放巨幅生日應援，上面有她20歲出道就拍的《還珠格格》古裝劇照、時裝照等等，紀錄著她一路走來的倩影，相當浪漫；好友楊謹華也秀出合作《華燈初上》時，林心如開心親她的影片；至於老公霍建華呢？林心如之前受訪稱今天會和親友一起慶生，看來霍建華也是聚會的其中一員。

粉絲在河岸播放巨幅生日應援。（翻攝自IG）

林心如經紀人提到，有位喜歡林心如26年，總是稱呼林心如「老大」的粉絲把這支應援影片傳來，這個巨幅應援是114位粉絲在她生日的前一天，一起送的生日禮物，看得出來花費許多心思，讓林心如很感動，特地PO文感謝：「數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了」。

粉絲整理出林心如出道至今的劇照，相當用心。（翻攝自IG）

還有粉絲團製作林心如出道至今的回顧影片，名為「我們的光」，影片中可見不少她青澀的模樣，也有近期她上節目的樣貌，粉絲誇她：「宜古宜今、皆為佳人。一路星光，心如依舊！」林心如看完後頗有感觸：「回首半生匆匆，恍如一夢。」口吻也很有瓊瑤韻味。

