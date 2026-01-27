張柏芝同框3兒！15歲次子身高超車哥哥「神似謝霆鋒」

張柏芝（左起）的長子Lucas、15歲次子Quintus長相帥氣神似謝霆鋒。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張柏芝近日與18歲長子Lucas、15歲次子Quintus與8歲小兒子Marcus難得一同入鏡，其中Quintus站在媽媽與哥哥旁「身高明顯超車」，小兒子圓潤可愛的模樣也意外融化不少粉絲。

張柏芝近日被網友直擊現蹤機場，她身穿紅色上衣站在穿搭全黑的3名兒子身邊格外顯眼，長子Lucas氣質沉穩全程陪伴在媽媽的身旁，15歲次子Quintus則推著行李車，網友目測其身高可能已超過175公分，一站出來甚至能輕而易舉超車哥哥，2人的側臉輪廓更被許多網友認為神似爸爸謝霆鋒；至於8歲小兒子Marcus雖未正面入鏡，但坐在推車中的圓潤臉頰與可愛身形，讓一眾網友的心瞬間融化。

張柏芝近日與3名兒子現身機場被直擊。（翻攝自微博）

然而，張柏芝此趟行程被傳出可能是陪同孩子們出國旅遊，甚至有說法指Lucas將前往澳洲音樂學院深造，不過相關消息目前並未獲得證實。事實上，張柏芝過去就曾分享Lucas長期練習吉他，Quintus也曾在國際鋼琴比賽中奪下金牌，兄弟倆對音樂展現濃厚興趣，未來是否繼承父母衣缽，指日可待。

