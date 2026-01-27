自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女星「越南被Grab敲詐」 司機暗示加錢...竟丟包機場路上

黃瑄在越南回台的路上碰上司機敲詐。（翻攝自臉書）黃瑄在越南回台的路上碰上司機敲詐。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄近日前往越南旅遊，旅程原本一路順心，卻在返程前遇上驚魂插曲。她搭車前往胡志明市機場時，竟遭司機敲詐、半路丟包，差點趕不上飛機，所幸最後仍在關櫃前驚險完成登機，回想過程仍心有餘悸。

黃瑄強調整趟越南行其實非常愉快，遇到的人大多善良親切，連每天搭乘的Grab騎士也都相當友善，因此相信這次只是個案，但仍提醒大家提高警覺，尤其是準備前往機場離境的旅客，似乎特別容易成為目標。

她透露，當天透過Grab叫車前往機場，等了約8分鐘後，停在面前的卻是一輛機車。她立刻表示叫的是汽車，但對方卻不斷堅稱沒錯，甚至直接取消她的訂單，還一邊把行李搬上機車腳踏墊，一邊用越南話解釋，似乎是在說路況壅塞，騎車會比較快。

原本想重新叫車的黃瑄，卻發現費用已變成原本的1.5倍，加上查看導航後發現騎車確實較快，便與對方談好仍照原價付費後出發。沒想到一路時速僅約20公里，她催促對方加快速度，對方卻暗示要再加錢，她只好妥協，對方才重新上路。

黃瑄希望藉由自己的案例提醒民眾注意安全。（翻攝自臉書）黃瑄希望藉由自己的案例提醒民眾注意安全。（翻攝自臉書）

更誇張的是，到了機場附近一座高架橋邊，司機竟直接停下來說「到了」。黃瑄表示，自己要前往的是第二航廈，對方卻要她自行走過去，步行還得15分鐘。她只能拖著行李一路狂奔，所幸在關櫃前壓線完成登機，才驚險搭上飛機。事後她向Grab客服投訴，但也無奈表示，這類個案恐怕難以根本改善，只能把自身經驗分享出來，提醒大家多加小心。

點圖放大header
點圖放大body

