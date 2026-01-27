自由電子報
娛樂 最新消息

惡保母姊妹關定了！郁方心繫剴剴案「判決日竟遲到」 還原最煎熬一夜

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，高等法院於今（27日）判決日駁回上訴，維持一審判決，劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。長期關注此案的郁方聞訊後再度發聲，不僅直言「雖不中亦不遠矣」，更首度披露自己在宣判前後的心理歷程，並對廢死團體與兒福團體提出更為激烈的批判。

郁方（圖）聲援剴剴案不遺餘力，親揭判決日遲到內情。（資料照，記者王文麟攝）郁方（圖）聲援剴剴案不遺餘力，親揭判決日遲到內情。（資料照，記者王文麟攝）

宣判前一晚，郁方因為焦躁煩悶而徹夜失眠，反覆思索若判決過輕，將如何面對這2年多以來所有「剴爸剴媽們」的努力，足見她當晚心境煎熬；心繫剴剴案整夜不寐，郁方則坦承自己竟在今天一早的判決日遲到了，因此來不及進入法庭內聽取最後宣判，抵達時只聽到現場家長們的歡呼掌聲，這才得知高院維持一審判決，

不只提到劉若琳遭判18年徒刑，郁方對於劉彩萱遭判無期徒刑也特別補充個人感受，她難掩心中怒火撂狠話重砲，「就算20年後假釋出獄也80歲了，等同死刑吧！」她痛斥惡保母姊妹，若台灣從少子化走向零子化，「你們絕對是罪魁禍首！」同時，郁方感謝法官與辯護律師，轉述辯護律師強調這是自己執業20多年來遇過「最殘忍的案件」她也坦言，原本期望判處死刑，但在結果出爐後仍表示「雖不中亦不遠矣」，認為判決已回應多數人對正義的期待。

此外，郁方特別著墨於志工角色，感謝來自海內外、彼此素不相識的志工們，形容他們2年多來憑著「鋼鐵般的意志」持續投入，出錢出力、不求回報，她感慨表示「正義不是不到，只是遲到，法律是人世間最後一抹良心。」最後，郁方以更為激烈的語氣點名廢死團體，呼籲「來個公投，直接把這個團體廢死吧！」並連續多次提及兒福團體，痛批部分高層「官官相護又作偽證串供」，情緒性字眼重複出現，顯見她在案件宣判後仍未平復情緒。

點圖放大body

