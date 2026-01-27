《在加納共和國離婚》全球爆紅！女主唱自封「普通人」宣布來台

〔記者張釔泠／台北報導〕馬來西亞創作女歌手DIOR大穎即將首度登上台北舞台，4月17日在ZEPP NEW TAIPEI 舉辦個人巡迴演唱會「Kampung Girl 普通人」，訴說從小鎮走向世界舞台的真實人生故事。

「Kampung Girl 普通人」首場於馬來西亞雲頂舉行，門票開賣後迅速售罄，在粉絲敲碗之下，她正式宣布啟動 2026 世界巡迴演唱會，包括砂拉越、新加坡等場次皆在短短數小時內完售，讓她直呼一切宛如夢境。此次台北站的公布，也讓台灣歌迷引頸期盼。

DIOR大穎即將首度登上台北舞台。（CK STAR ENTERTAINMENT提供）

自2020年以出道單曲《愛自己更深》嶄露頭角以來，大穎陸續推出《你最近過得好嗎？》、《如果那通電話有接通》、《有天會再相見》、《花期不同》等作品。其中她與菲道爾合唱的《在加納共和國離婚》更入選Spotify 2024年「全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜」第2名；根據最新公布的 2025 Spotify Wrapped 數據，她累計串流播放量突破 7,040 萬次，吸引來自183個國家、420萬名聽眾收聽，再次印證其國際潛力。

出道 5 年迎來首次個人大型演唱會，「Kampung Girl 普通人」不僅是大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑。她希望透過音樂，誠實呈現最真實的自己，她表示：「我始終相信，最動人的故事，來自最平凡的人，這正是《Kampung Girl 普通人》想傳達的意義。」

DIOR大穎即將首度登上台北舞台。（CK STAR ENTERTAINMENT提供）

演唱會演出時長超過 2 小時 30 分鐘，大穎希望能唱到大家許願的歌單，門票將於 2 月 2 日晚上 8 點正式開賣，購票洽 KKTIX 官方網站。更多資訊可關注 CK Star Entertainment 或 KKLIVE 官方社群平台。

