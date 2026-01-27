跟上霍諾德旋風！Snoop Dogg靠AI「爬台北101」同框國旗網笑翻

美國知名饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）分享自己徒手攀爬101的AI影片。（本報合成，擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登508公尺高的台北101，只花91分鐘便攻頂，震撼全球。熱潮持續延燒，就連美國知名饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）也跟上這波「霍諾德旋風」，今天在社群PO出自己「爬上台北101」的AI影片，還意外與台灣國旗同框，引發熱議。

史努比狗狗在台灣時間27日上午於臉書分享一段AI生成影片，畫面中他模仿霍諾德徒手攀爬台北101外牆，地面還有大批粉絲圍觀歡呼。隨著高度不斷上升，他一路向上直攻樓頂，登頂後興奮擺動身體慶祝，過程中畫面多次出現青天白日滿地紅國旗，讓台灣網友又驚又喜。他也在文中興奮直呼，「有人會說這是人工智慧，但我現在能做任何事，實在太開心了！」

影片曝光後迅速掀起討論，外國網友笑翻留言，「是鳥？是飛機？是蜘蛛人？都不是，是史努比狗狗」、「如果不是AI，那很可能是你抽的大麻讓大家產生幻覺」、「你嗨大了叔叔」。不少台灣網友也加入調侃，「你怎麼這麼久？Alex兩天前就爬完了」、「重點有國旗，這AI很不錯」、「有台灣國旗必須給讚」。

有趣的是，早在25日霍諾德開始攀爬台北101當天，史努比狗狗就PO出自己徒手攀爬摩天大樓的AI照片，手上全是白粉，也讓台灣網友戲謔地說，「狗爺真的超愛玩ai」、「手上鐵定不是滑石粉」、「手上的粉不簡單」、「連狗爺都在跟，真的是世界知名了」。

