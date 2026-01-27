自由電子報
娛樂 電視

嗶嗶嗶！曹西平獻聲喊醜八怪 「最後遺言」曝光：別為我傷心

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，稍早藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken等人陸續到場，告別式尾聲，曹西平的聲音驚喜出現，「我已經去陪爸爸媽媽了，大家孝順要及時，日子是過出來的，不是想出來的。」眾人最後也以哨聲送別曹西平。

曹西平告別式圓滿結束。（冬瓜行旅提供）曹西平告別式圓滿結束。（冬瓜行旅提供）

今曹西平告別式的答謝回禮，除了曹哥最經典、陪伴他多年的哨子之外，還有他平日最喜愛的紅茶；而曹西平的家屬曹南平未到場，據悉已離開台灣回國，吳宗憲日前和工作人員曾赴靈堂致意，待了一段很長時間，今也有送花籃致意，胡瓜、康康、派翠克、郭靜純、陳美鳳、藍心湄等雖未到場也透過影片表達追思的心情。

曹西平（中）與父母。（翻攝自臉書）曹西平（中）與父母。（翻攝自臉書）

追思會的尾聲，會場播放了曹西平的影片，可以聽到曹西平的聲音：「各位醜八怪，哭什麼哭啊，妝都哭花了，難看死了！」曹西平也在影片中提到，很開心今天來的現場朋友，「謝謝你們，大家不要為我難過，沒有什麼好難過的，我已經去陪爸爸媽媽了。」提到生前的遺憾是，有些話沒機會跟爸媽說，現在可以去陪爸媽，做貓耳朵、涼拌小黃瓜給他們吃了，影片中，曹西平提醒孝順要及時，多陪伴家人，並爽朗表示，不要為他傷心，他要開始下一段精彩旅行了。

追思會在歌曲《九月星空的哨響》下結束，全場先是吹哨送別，更隨著歌聲打拍子，曹西平的最後一場演唱會結束在溫馨感人的氛圍中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

