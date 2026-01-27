自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀霍諾德登頂101被酸收割 蔣萬安回應賈永婕高EQ文

台北市長蔣萬安說，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。（資料照）台北市長蔣萬安說，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成無繩索攀爬到台北101頂端，各界驚訝欣喜恭賀之餘，台北市長蔣萬安在臉書發文祝賀、文化局長蔡詩萍也發文談過程的煎熬，卻被部分網友酸蹭熱度、收割；不過，台北101董事長賈永婕後來發文證實，曾在週六晚致電蔣萬安，蔣萬安今（27日）被問到此事時，還原他當時的心情說，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。

蔣萬安在霍諾德成功攀頂後發文祝賀，文化局長蔡詩萍發文談過程辛苦，也被解讀「蹭」熱度、酸收割；但101董事長賈永婕高EQ發文表示，在第一次延期的當晚，因應週日若天氣不好，可能再延期到週一的準備時，曾致電台北市長蔣萬安、交通部長陳世凱等人，感謝他們的協助，還笑稱「帥哥級的政治人物我都有電話哈哈哈！」

蔣萬安今出席市政會議前，面對媒體追問表示，賈永婕確實很用心也很積極，希望能讓這一次活動能順利進行，所以在週六晚間打電話給他，希望如果週日沒有辦法順利舉行，延到週一可不可以？因為週一是上班日尖峰時段，一開始的申請只有週六、週日。蔣萬安表是「沒有問題」，並馬上連絡包括警察局、消防局、交通局，緊急應變中心等單位，還有文化局影委會等。

蔣萬安表示，如果是週一早上尖峰時段，包括交通局、警察局，對整體交通人潮、車流等相關的管制，還有包括現場交通局對安全的維護，還有EOC頂樓相關拍攝等等，還有影委會跟拍攝團隊的公文申請等等，以及加速整個流程，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中