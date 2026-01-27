賀霍諾德登頂101被酸收割 蔣萬安回應賈永婕高EQ文

台北市長蔣萬安說，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成無繩索攀爬到台北101頂端，各界驚訝欣喜恭賀之餘，台北市長蔣萬安在臉書發文祝賀、文化局長蔡詩萍也發文談過程的煎熬，卻被部分網友酸蹭熱度、收割；不過，台北101董事長賈永婕後來發文證實，曾在週六晚致電蔣萬安，蔣萬安今（27日）被問到此事時，還原他當時的心情說，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。

蔣萬安在霍諾德成功攀頂後發文祝賀，文化局長蔡詩萍發文談過程辛苦，也被解讀「蹭」熱度、酸收割；但101董事長賈永婕高EQ發文表示，在第一次延期的當晚，因應週日若天氣不好，可能再延期到週一的準備時，曾致電台北市長蔣萬安、交通部長陳世凱等人，感謝他們的協助，還笑稱「帥哥級的政治人物我都有電話哈哈哈！」

蔣萬安今出席市政會議前，面對媒體追問表示，賈永婕確實很用心也很積極，希望能讓這一次活動能順利進行，所以在週六晚間打電話給他，希望如果週日沒有辦法順利舉行，延到週一可不可以？因為週一是上班日尖峰時段，一開始的申請只有週六、週日。蔣萬安表是「沒有問題」，並馬上連絡包括警察局、消防局、交通局，緊急應變中心等單位，還有文化局影委會等。

蔣萬安表示，如果是週一早上尖峰時段，包括交通局、警察局，對整體交通人潮、車流等相關的管制，還有包括現場交通局對安全的維護，還有EOC頂樓相關拍攝等等，還有影委會跟拍攝團隊的公文申請等等，以及加速整個流程，只要是能讓世界看到台灣、台北，看到中華民國，他都會全力促成。

