娛樂 最新消息

101窗框被「猴子」爬到彎了？ 賈永婕開噴：別硬上小姐身體

霍諾德登頂台北101。（Netflix提供）霍諾德登頂台北101。（Netflix提供）

〔即時新聞／綜合報導〕美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成無繩索攀爬到台北101頂端。近日有少數民眾想要模仿霍諾德，開始以各種方式徒手攀登101底部，導致窗框變形，而101大樓角落目前已拉起封鎖線禁止攀爬。對此，台北101董事長賈永婕呼籲，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！

賈永婕在社群平台Threads發文表示，好的，請大家冷靜賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？

賈永婕提醒，還有溫馨提醒一件事情，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！

賈永婕直言，來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆，我們非常歡迎，但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐，是的，她們都是女生，請不要硬上她們的身體，謝謝大家的理解與文明。

