曹西平最後謝幕！全場不哭「改吹哨子」 遺語叮嚀：日子是過出來的

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平今（27）日於台北市立懷愛館景明廳舉行《最後的安可》追思會。現場打破傳統喪禮的肅穆陰沉，治喪團隊以「最後一場演唱會」為核心，完美復刻曹西平傳奇的演藝生涯。從門口震撼的「醜八怪」招呼聲，到全場齊吹哨子的安可儀式，都盼體現曹西平「活得精彩」的人生哲學。

追思會會場以「最後一場演唱會」為概念設計，打破傳統告別式的沉重氛圍。（記者胡舜翔攝）

走進會場，迎面而來的不是哀傷的輓聯，而是曹西平生前最鮮明的標記，門口跑馬燈「醜八怪！入場囉！嗶！嗶！嗶！」，彷彿四哥親臨現場拿著大聲公吆喝。會場內部以曹西平1980年代經典專輯《九月星空》與代表作《狂熱》為視覺靈感，全場燈光調暗，改以深藍色星空與霓虹燈光打造。舞臺中央陳列著曹西平生前的經典華麗秀服，團隊表示，這片星空寓意著四哥已化作繁星，在另一個維度繼續守護大家。

曹西平《最後的安可》追思會，以深藍星空為主視覺，舞台中央陳列他生前的經典造型與影像。（冬瓜行旅提供）

而追思會分為三幕感人篇章：

第一幕「巨星風采」，影片回顧《熱情的姑娘》等經典畫面，並正名曹西平的「曹式溫柔」。外界以為的毒舌謾罵，其實是他在錄影現場為了幫新人爭取鏡頭與記憶點的體恤戰略。更披露他私下勤學英、日、泰語，是展現120%敬業的演藝人員。

追思會現場展示曹西平親筆簽名照。（記者胡舜翔攝）

第二幕「鐵漢柔情」，焦點轉向他與乾兒子小俊超越血緣的父子情。現場公開四哥私下為孩子做便當、堅持煎出完美「半熟蛋」的溫馨截圖。小俊也感性分享兩人在便利商店因「集點」結緣的趣事，並宣布將正式傳承四哥的心血「穿洞日常」飾品店。

追思會入口跑馬燈寫下「醜八怪！入場囉！嗶！嗶！嗶！」。（記者胡舜翔攝）

第三幕「最後的安可」，集結了藍心湄、陳美鳳、胡瓜等演藝圈好友的祝福。曹西平透過影片留下最後叮嚀：「我已經去陪爸爸媽媽了，大家要孝順要及時，日子是過出來的，不是想出來的。」

每位賓客入場皆獲贈哨子。（冬瓜行旅提供）

每位賓客入場時皆獲贈一枚「紀念哨子」，這是曹西平在《來電50》的經典標誌。在主持人引導下，現場不再是傳統的默哀，而是全場齊聲吹響嘹亮的「嗶——嗶——」哨音。陣陣清脆的哨聲將代替哭泣，作為送給曹西平最後的喝采。正如曹西平自傳所言：「活多久不要，活得精彩才要！」今日，他以最燦爛的方式完成人生謝幕，也讓所有親友在哨聲中，記住了他最美好的樣子。

