自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曹西平最後謝幕！全場不哭「改吹哨子」 遺語叮嚀：日子是過出來的

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平今（27）日於台北市立懷愛館景明廳舉行《最後的安可》追思會。現場打破傳統喪禮的肅穆陰沉，治喪團隊以「最後一場演唱會」為核心，完美復刻曹西平傳奇的演藝生涯。從門口震撼的「醜八怪」招呼聲，到全場齊吹哨子的安可儀式，都盼體現曹西平「活得精彩」的人生哲學。

追思會會場以「最後一場演唱會」為概念設計，打破傳統告別式的沉重氛圍。（記者胡舜翔攝）追思會會場以「最後一場演唱會」為概念設計，打破傳統告別式的沉重氛圍。（記者胡舜翔攝）

走進會場，迎面而來的不是哀傷的輓聯，而是曹西平生前最鮮明的標記，門口跑馬燈「醜八怪！入場囉！嗶！嗶！嗶！」，彷彿四哥親臨現場拿著大聲公吆喝。會場內部以曹西平1980年代經典專輯《九月星空》與代表作《狂熱》為視覺靈感，全場燈光調暗，改以深藍色星空與霓虹燈光打造。舞臺中央陳列著曹西平生前的經典華麗秀服，團隊表示，這片星空寓意著四哥已化作繁星，在另一個維度繼續守護大家。

曹西平《最後的安可》追思會，以深藍星空為主視覺，舞台中央陳列他生前的經典造型與影像。（冬瓜行旅提供）曹西平《最後的安可》追思會，以深藍星空為主視覺，舞台中央陳列他生前的經典造型與影像。（冬瓜行旅提供）

而追思會分為三幕感人篇章：

第一幕「巨星風采」，影片回顧《熱情的姑娘》等經典畫面，並正名曹西平的「曹式溫柔」。外界以為的毒舌謾罵，其實是他在錄影現場為了幫新人爭取鏡頭與記憶點的體恤戰略。更披露他私下勤學英、日、泰語，是展現120%敬業的演藝人員。

追思會現場展示曹西平親筆簽名照。（記者胡舜翔攝）追思會現場展示曹西平親筆簽名照。（記者胡舜翔攝）

第二幕「鐵漢柔情」，焦點轉向他與乾兒子小俊超越血緣的父子情。現場公開四哥私下為孩子做便當、堅持煎出完美「半熟蛋」的溫馨截圖。小俊也感性分享兩人在便利商店因「集點」結緣的趣事，並宣布將正式傳承四哥的心血「穿洞日常」飾品店。

追思會入口跑馬燈寫下「醜八怪！入場囉！嗶！嗶！嗶！」。（記者胡舜翔攝）追思會入口跑馬燈寫下「醜八怪！入場囉！嗶！嗶！嗶！」。（記者胡舜翔攝）

第三幕「最後的安可」，集結了藍心湄、陳美鳳、胡瓜等演藝圈好友的祝福。曹西平透過影片留下最後叮嚀：「我已經去陪爸爸媽媽了，大家要孝順要及時，日子是過出來的，不是想出來的。」

每位賓客入場皆獲贈哨子。（冬瓜行旅提供）每位賓客入場皆獲贈哨子。（冬瓜行旅提供）

每位賓客入場時皆獲贈一枚「紀念哨子」，這是曹西平在《來電50》的經典標誌。在主持人引導下，現場不再是傳統的默哀，而是全場齊聲吹響嘹亮的「嗶——嗶——」哨音。陣陣清脆的哨聲將代替哭泣，作為送給曹西平最後的喝采。正如曹西平自傳所言：「活多久不要，活得精彩才要！」今日，他以最燦爛的方式完成人生謝幕，也讓所有親友在哨聲中，記住了他最美好的樣子。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中