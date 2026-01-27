肯爺親曝失控真相！砸《華爾街日報》全版道歉 自揭曾不想活

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現名Ye）近年爭議不斷，繼去年2月攜妻碧昂卡現身第67屆葛萊美獎紅毯，因對方近乎裸露的造型遭主辦單位請離現場後，他的多起失序言行也屢屢引發輿論撻伐。

肯爺多起失序言行也屢屢引發輿論撻伐。（路透）

沉寂一段時間後，Ye於美國時間26日在《華爾街日報》刊登全版廣告，首度就過往風波公開道歉，並詳述自己長年與躁鬱症共處的心路歷程，特別針對曾涉及反猶太主義的言論與行為表達深切悔意。

Ye在聲明中回溯，自己25年前曾遭遇一場嚴重車禍，導致下顎骨折並傷及大腦額葉，但當年醫療處置僅聚焦於外顯傷勢，未能及早發現腦部創傷對心理狀態的影響。他表示，直到2023年才被正式診斷為躁鬱症，這段長期延誤的診斷，對他的心理健康造成了難以挽回的傷害。

他進一步形容躁鬱症是一種「看不見、卻高度致殘的疾病」，尤其在躁狂狀態下，患者往往否認自己生病，反而誤以為比任何時刻都更清醒，實際上卻逐漸失去對現實的判斷。他也指出，外界輕易貼上的「瘋子」標籤，只會加深患者的孤立與無助，而這種疾病若未妥善治療，其危險程度不亞於多種致命重症。

肯爺與妻碧昂卡曾因近乎裸露的造型遭趕離紅毯。（路透）

回顧過往失控行為，Ye 坦言自己曾在與現實脫節的狀態下，對最親近、最愛的人造成傷害，讓身邊的人承受恐懼、困惑與羞辱，事後回想也深感愧疚。他也首次正面談及涉及納粹符號與反猶爭議的行為，直言那段時間的自己被極端且具破壞性的象徵所吸引，部分行為甚至出現記憶斷片，導致錯誤判斷與魯莽決定。

Ye強調，自己並非納粹分子，也不是反猶太主義者，對曾經的言行感到羞愧，並承諾將為此負起責任、持續接受治療。他同時向黑人與猶太社群致歉，表示黑人社群始終是他身分與創作的根基，「我讓你們失望了，但我仍深愛我們」。

他也透露，自己在2025年初經歷長達4個月的嚴重躁狂期，伴隨偏執、精神官能症與衝動行為，幾乎摧毀生活，甚至一度萌生輕生念頭，直到跌入人生谷底，在妻子的鼓勵下才終於尋求專業協助。

Ye分享，自己曾在 Reddit 論壇閱讀其他躁鬱症患者的經驗，才意識到並非孤身一人，並反思身為公眾人物與社群領袖，其言論具有全球影響力，卻在病發期間完全忽視這份責任。如今透過藥物治療、心理諮商、運動與規律生活，他逐漸找回久違的清晰感，並將重心重新投入音樂、服裝、設計等創作，希望以更正向、有意義的方式回饋世界。

聲明最後，Ye表示自己並非尋求同情或免責，而是在重返正軌的路上，誠懇請求外界給予耐心與理解，也坦言自己渴望被原諒，但更重要的是持續改變。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

