家長不管！電影院遇幼童哭鬧狂踢椅背 美麗華致歉祭「阿莎力」補償

〔即時新聞／綜合報導〕台北大直美麗華影城近日放映《魔法公主4K紀念版》IMAX特別場，卻傳出有家長帶未達分級年齡的幼童進場，觀影過程中孩童長時間哭鬧、奔跑、踢椅、製造噪音，嚴重干擾其他觀眾，家長卻未加以制止，引發不滿聲浪。影城昨（26）日出面道歉並宣布補償方案。

有網友在Threads發文表示，24日前往美麗華觀賞《魔法公主》特別場，一對父母帶2名未滿6歲的男童進場，放映期間孩子不斷哭鬧，狂踢前面女生椅背，還在座位上跳來跳去，甚至在地板爬行，即使其他觀眾出聲提醒仍無改善。

原PO痛批，家長全程滑手機，任由孩子吵鬧，被多名觀眾制止仍不處理，孩子大哭也不帶離影廳，讓她的觀影體驗全毀。她指出，《魔法公主》屬保護級，包含流血、砍頭、殺戮等畫面，「不是所有小孩都能看的動畫」，痛斥家長自私，也質疑影城為何放行未符合年齡規定的孩童進場，「其他觀眾花一樣的錢，還是特別場更貴，卻被這樣破壞」。

貼文曝光後，多名受影響觀眾現身留言，其中被狂踢椅背的女子透露，起初好聲好氣提醒卻被對方母親裝沒聽到，直到多次被踢才忍無可忍怒吼，對方才道歉，但安靜沒多久又再度吵鬧，甚至拍到她的頭三次，「父母完全不管，就放任他們在那邊打擾整個影廳的人，整場電影不得安寧」。

對此，美麗華影城發布聲明表示，對影迷觀影權益受損高度重視，向受影響觀眾致上誠摯歉意，並提供 IMAX 電影兌換券2張補償，須持當日實體票根兌換，且特別排除吵鬧家庭的座位號碼。同時強調，已進行內部檢討，將從源頭加強分級與現場管理，確保觀影品質，避免類似情況再度發生。

聲明曝光後獲得不少網友肯定，「公關教科書承認疏失、給予有誠意的補償，讚讚」、「特地排除那一家人真的要大讚！在意大多數正常人權益活該你賺錢」、「還有恐龍家長要出來靠X嗎？管好你家的小孩吧」、「美麗華真是了不起，負責明明裝死就可以閃過的事」，不過也有人指出，影城放6歲以下的孩童進去有問題，進場前應仔細查核會更好。

原PO也回應，謝謝影城願意正視此事，電影內容包含斷頭、斷手與殺戮畫面，連大人首次觀看都會被嚇到，實在不適合幼童，當時孩子甚至被嚇哭，希望影城能藉此事件確實執行分級制度，保障所有觀眾權益。

