娛樂 最新消息

全網羨慕「睡醒就能看到周渝民」 喻虹淵親吐心聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的喻虹淵與大她6歲的「仔仔」周渝民因合作《痞子英雄》相識相戀，2015年結婚，婚後育有一女，感情始終低調穩定。去年11月夫妻剛迎來結婚10週年，喻虹淵近日在IG開放網友提問，難得談及婚姻與老公，尤其是有網友羨慕她「一睡醒就有帥哥可以看」，喻虹淵也幽默回應。

喻虹淵（左）與周渝民結婚十年。（翻攝自微博）喻虹淵（左）與周渝民結婚十年。（翻攝自微博）

她提到：「我相信他已經把最完美的一面呈現給你們了，反而是我要羨慕你們，能看到我看不到的那一面。」並補充自己並不是外貌協會，很多時候反而是和大家一起，重新認識周渝民不同的面貌。

被問到「結婚帶來了什麼」，她坦言這其實很難一句話說完，「就跟所有人的婚姻一樣，在柴米油鹽的日常裡，留下屬於彼此的簡單幸福，有壓力、有歡笑，也有很多捨與得。」語氣平實卻真誠，道出長久關係的真實樣貌。

喻虹淵（右）與周渝民很少放閃，公開合照非常稀有。（翻攝自IG）喻虹淵（右）與周渝民很少放閃，公開合照非常稀有。（翻攝自IG）

不少粉絲敲碗她多分享夫妻互動或合照，喻虹淵則一貫低調，直言「應該不會吧！」她透露平常沒事不會特別合照，也不太會主動在社群放閃，這樣的相處模式未來大概也不會改變。日前她僅分享一張電梯裡的隨手拍，甚至還遮住老公的臉，笑翻不少網友。談到追星話題，她笑說自己並沒有追星習慣，不過若是帶女兒去支持爸爸的演唱會，那當然是一定要的，字句間流露出一家三口的日常溫馨。

