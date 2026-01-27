自由電子報
娛樂 最新消息

486先生鐵口 「2026是民眾黨消失的一年」

民眾黨主席黃國昌將在本月31日辭去立委一職。（資料照）民眾黨主席黃國昌將在本月31日辭去立委一職。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕前年4月，民眾黨中評會把黨員、團購電商名人「486先生」陳延昶除名，指他以不實指控侮蔑、詆毀民眾黨及黨內人士名譽，超出言論自由範疇。

今（27）日上午，486先生透過個人臉書發文，以「民眾黨為何泡沫化得如此之快？」為題表達個人意見，發文一開始直接給結論：「民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！」

486先生鐵口直言：「2026就是民眾黨消失的一年！」他分析創黨人、台北市前市長柯文哲如果3月被判重罪重刑，民眾黨的士氣會直接崩盤，到時候別說選縣市長，連基層議員要掛民眾黨旗子可能都會猶豫。

此外，486先生也點名黃國昌的主席大位就在4天後，也就是1月31日，就要依約辭去立委職務，「雖然他是黨主席，但沒有了立委舞台，他的聲量會急劇萎縮。」至於黃珊珊與蔡壁如，他表示權力都被邊緣化。

486先生也談及陳智菡，坦言現在的民眾黨，陳智菡無法稱作戰狼，「充其量只能叫小丑，她在政壇也就是個小花瓶，經常搞不清楚重點，也沒有人脈，失去柯文哲後，她聰明地緊跟黃國昌，但黃都自身難保，也只能看丈夫許甫能否選上台北市議員。」

486先生最後表示台灣的民主，最可惜的就是當年的時代力量，以及素人問政的柯文哲。

點圖放大body

