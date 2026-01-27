自由電子報
娛樂 最新消息

眼神全是戲！《陽光女子合唱團》她幾乎零台詞 演技獲粉絲盛讚

〔娛樂頻道／綜合報導〕在電影《陽光女子合唱團》中，多位橫跨不同世代的女星同台飆戲，意外掀起觀眾之間的「最佳演出」討論。其中，飾演玉英奶奶年輕時期的小薰，以近乎靜默的表演方式，成功留下深刻記憶點，成為不少觀眾心中最驚喜的存在。

小薰在《陽光女子合唱團》當中飾演玉英奶奶年輕時期。（翻攝YT）小薰在《陽光女子合唱團》當中飾演玉英奶奶年輕時期。（翻攝YT）

片中，小薰幾乎不靠台詞推進情緒，而是透過眼神與肢體細節層層堆疊角色內心。從愛意、壓抑、悲傷到怨恨，她的情感轉折全藏在一個眼神停留、一瞬遲疑之中，讓不少網友直呼「被她的表演震住」，更有影迷認為，小薰的詮釋堪稱全片最具感染力。

玉英一角的背景設定相當沉重原本是舞台上發光的知名女歌手，卻在婚後為家庭犧牲事業，又因家庭變故長期承受精神與身體壓力，最終走向悲劇。這段複雜又壓抑的人生歷程，電影並未大量鋪陳說明，而是選擇交由演員「演給你看」。小薰必須在有限篇幅中承載角色的重量，難度不言而喻，也更考驗表演功力。

小薰演技深受好評。（翻攝YT）小薰演技深受好評。（翻攝YT）

值得一提的是，玉英的晚年版本由旅日資深藝人翁倩玉飾演，如何讓角色在不同年齡段之間自然銜接，是小薰拍攝前最大的壓力來源。她曾透露，排練期間幾乎天天觀察翁倩玉的舉止神態，從眼神流轉、表情細節到語氣節奏，全都反覆記下並內化練習，只為讓觀眾在觀影時不會產生斷裂感。這份近乎偏執的準備，也成為她演出被高度肯定的重要原因。

此外，在多數角色造型樸素、甚至帶著囚犯設定的情況下，小薰所飾演的「紅歌星時期玉英」顯得格外耀眼。復古華麗的造型搭配她本身的氣質，讓角色在視覺與情感層面都相當突出，網友紛紛留言盛讚她「漂亮又會演」、「一出現就讓人移不開眼」。

