不只美參議員當場洗臉 前立委謝欣霓也酸劉書彬

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨立委劉書彬被爆日前與美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）見面拿錯誤資訊批評對美軍購，當場被對方洗臉，26日劉書彬被問及此事竟「當機」開始答非所問，更扯總統賴清德，讓大批網友傻眼。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌25日爆料，美參議員蓋耶哥與資深國會幕僚22日至24日訪問台灣，23日下午拜訪立法院，藍綠白都有派人參與會晤，沒想到民眾黨派出的劉書彬一開口就拿錯誤的數字和資訊，對著蓋耶哥直接批評起美國到現在還有多個軍購項目尚未完成交付，質疑台美關係，結果當場被蓋耶哥洗臉，冷回「不用自己腦補」。

請繼續往下閱讀...

民進黨前立委謝欣霓外型亮眼。（翻攝自謝欣霓臉書）



曾主持年代MUCH台《真情台灣》、昔有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓今（27）日一早在臉書發文直酸：「從國民黨不分區立委翁曉玲到劉書彬⋯只會讓家長覺得小孩不念大學長得會更好。」

對於劉書彬當機答非所問，更扯總統賴清德，大批網友搖頭表示「這個黨沒賴清德活不下去是不是？」、「錯就是錯，連自我檢討一句都沒有」、「我看不懂她要表達啥？被洗臉就承認」、「語無倫次」、「自己烙賽也要賴給清德」、「凡是答不出的通通賴給清德」、「這種也當得上教授」。

相關新聞：拿錯誤資訊批評對美軍購 劉書彬被美參議員當場洗臉：不用腦補

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法