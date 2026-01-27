自由電子報
娛樂 電影

（連線訪問3）為什麼一定要進戲院看？《有聲之年》導演揭「聲音才是主角」創作關鍵

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕電影《有聲之年》從片名便點出核心，是一部將「聲音」視為敘事靈魂的作品。對導演奧利佛艾爾曼紐斯而言，聲音不僅是角色說出口的話，更包括他們聽見的世界、畫面之外的音樂，以及那些被刻意留下或消除的靜默片刻。

導演奧利佛艾爾曼紐斯（右）在拍攝電影《有聲之年》，現場指導保羅麥斯卡。（UIP提供）導演奧利佛艾爾曼紐斯（右）在拍攝電影《有聲之年》，現場指導保羅麥斯卡。（UIP提供）

「在後期製作時，我一直反覆思考，消除聲音意味著什麼，控制聲音又會帶來什麼感受。」導演奧利佛形容，有時甚至覺得自己像是在打造一支極長的ASMR（自主感官經絡反應，常被形容為「顱內高潮」）作品，只為讓觀眾真正『感覺到聲音』的存在。他也透露，片尾對聲音的處理方式，必須在電影院的空間中才能完整成立，「這也是我非常希望觀眾能進戲院觀看的原因。」

原著作者兼編劇班沙特克則特別提到，片中父親葬禮後的一場戲，營火劈啪作響，小提琴與班鳩琴聲交織，保羅麥斯卡飾演的角色卻摀住耳朵，彷彿無法承受聲音的洪流。「那是一場關於『喧囂』的對話，關於什麼是過多、什麼是太少，當聲音從美好轉為難以承受的臨界點。」

保羅麥斯卡在《有聲之年》中一場喪禮後的戲摀住耳朵，彷彿無法承受聲音的洪流。（翻攝自YouTube）保羅麥斯卡在《有聲之年》中一場喪禮後的戲摀住耳朵，彷彿無法承受聲音的洪流。（翻攝自YouTube）

在音樂選擇上，團隊刻意避開對美國音樂的刻板印象。片中旋律既非鄉村，也非藍草，而是一種源自英倫、經由阿帕拉契山脈流變而來的「老時代音樂」，並融合新英格蘭地區的小提琴傳統，形塑出獨特的聽覺質地。

導演奧利佛指出，這樣的音樂選擇與故事背景、短篇小說的根源，以及角色所處的世界密不可分，「我們非常重視選出一首能成為兩人之間核心象徵的歌曲，也希望它本身就帶著敘事性，能作為整部電影的回聲，彷彿電影本身化為一首歌。」

導演奧利佛艾爾曼紐斯（左）和原著作者兼編劇班沙特克，一同為電影《有聲之年》受訪。（翻攝自YouTube）導演奧利佛艾爾曼紐斯（左）和原著作者兼編劇班沙特克，一同為電影《有聲之年》受訪。（翻攝自YouTube）

沙特克也分享，片中幾乎所有歌曲，都來自他的私人播放清單，「那就是我成長過程中聽見的聲音。」這些旋律最終成為角色記憶與情感最真實的載體，也讓他如釋重負，「奧利佛和所有製片人都真正理解『老時代音樂』的差異，而他們真的做得非常好。」

《有聲之年》將於本週五（30日）在台上映。

（全文完）

