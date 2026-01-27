（連線訪問2）當年被嫌不夠紅！《有聲之年》導演力挺保羅麥斯卡、喬許歐康納「等世界追上來」

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕《有聲之年》的故事背景設定於20世紀初，是一個舊世界尚未完全退場，新時代卻急速到來的轉折年代。編劇兼原著作者班沙特克也形容，那是一個「一隻腳踩在過去，一隻腳踏向未來」的世紀交會點。

喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡主演電影《有聲之年》，一開始竟不被看好。（UIP提供）

片中角色的祖父曾參與美國內戰，但到了故事尾聲，街頭已出現汽車，人們開始接觸全新的聲音與文化。科技進展、身體感受，以及社會行為規範，都在短時間內劇烈變動，而這樣的歷史速度，也直接映照在角色的一生之中。

沙特克指出，20世紀初出生的一代人，其實經歷了極為劇烈的轉變，「他們一生所面對的變化，可能比我們想像中還要大得多。」他半開玩笑地補充，相較之下，千禧世代只是從沒有網路到有網路而已。對此，導演奧利佛艾爾曼紐斯也有同感：「我們可能覺得自己的人生很戲劇化，但其實他們的更是如此。」

保羅麥斯卡（左）和喬許歐康納在電影《有聲之年》相約踏上尋找即將消逝民謠的旅程。（翻攝自YouTube）

保羅麥斯卡與喬許歐康納在片中於學生時期相遇、建立情感，卻因喬許被徵召入伍而戛然而止。多年後，兩人相約踏上前往緬因州偏遠森林的旅程，背著笨重的蠟筒錄音機穿行鄉野，尋找即將消逝的民謠。他們錄下人們哼唱的曲調，同時也捕捉了彼此的靈魂與心跳，在人生道路上，留下迴盪一生的深刻印記。

回顧選角過程，導演奧利佛坦言，當年帶著企劃拜訪各大片商時，曾有不少人質疑保羅與喬許「還不夠有名」，擔心無法撐起作品。但他始終相信兩人的潛力，「某種程度上，我們只是等世界終於跟上他們的腳步。」他笑說，回頭看來，這只是一場耐心的考驗。

喬許歐康納從一開始就非常想演出《有聲之年》。（UIP提供）

事實上，這次合作從一開始就幾乎沒有懸念。導演奧利佛與兩位演員是在疫情封城期間認識，透過多次線上對談，分享彼此喜愛的電影與題材。當編劇沙特克將這個故事交到他手中時，他幾乎立刻就知道，這是屬於保羅與喬許的角色，而兩人也在第一時間點頭答應，讓整個選角過程快得不可思議。

《有聲之年》將於本週五（30日）在台上映。

