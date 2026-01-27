（連線訪問1）不與《斷背山》比較！《有聲之年》導演怕被誤讀「其實有很大差距」

喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡在電影《有聲之年》上演一段深刻卻帶著遺憾的情感關係。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕電影《有聲之年》集合保羅麥斯卡與喬許歐康納兩位新生代炙手可熱男星，描繪一段深刻卻帶著遺憾的情感關係。作品曝光後，不少影評將其與李安執導的經典之作《斷背山》相提並論，無論是同志愛情題材、內斂情緒，或那種始終未曾說出口的情感張力，都引發跨世代對照與討論。

該片由奧斯卡入圍電影《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯執導，改編自班沙特克同名短篇小說。故事橫跨美國東部鄉村，描寫角色收集新英格蘭地區民謠與人聲的過程，聲音成為保存記憶、情感與時間的載體，而沙特克本人也親自擔任電影編劇。

請繼續往下閱讀...

導演奧利佛艾爾曼紐斯（左）和原著作者兼編劇班沙特克一同為電影《有聲之年》受訪。（翻攝自YouTube）

對於作品被頻頻拿來與《斷背山》比較，奧利佛坦言可以理解，但也認為這樣的類比容易誤讀電影的核心。「《斷背山》談的是所有讓兩個人無法在一起的阻礙，包括恐懼、羞愧，以及他們所承受的社會壓力，是一個關於被外力壓迫、走向悲劇的故事。」

相較之下，奧利佛形容《有聲之年》走向的是另一條截然不同的路徑。「這是一段關於兩個其實『有可能在一起』的人，卻在當下沒有意識到那份情感究竟是什麼的故事。」他認為，片中並不存在強烈的外在阻撓，而是一段被時間、經驗與自我理解所錯過的關係，「無論敘事結構、情感化學反應，或創作意圖上，其實都與《斷背山》有很大的差距。」

身為原著作者與編劇的沙特克，則以更開放的角度看待這樣的比較。他坦言，人們總會試圖將作品放入某個創作脈絡中理解，而《斷背山》原著作者安妮普露正是他心目中當代最偉大的作家之一，「能被放在那樣的傳承裡，對我來說其實是一種讚美。」

保羅麥斯卡演出《有聲之年》，再展動人演出。（UIP提供）

不過，沙特克也強調，《有聲之年》並非為了回應任何前作而誕生。這個故事只是他短篇小說集十二則彼此相連的作品之一，核心始終圍繞著記憶、時間，以及人如何在回望時，才意識到某些情感的重量。「比較能創造對話，但也可能限制理解，一切取決於我們怎麼提問。」

《有聲之年》將於本週五（30日）在台上映。

（文未完待續，本文共3篇，此為第1篇）

相關新聞：

（連線訪問2）當年被嫌不夠紅！《有聲之年》導演力挺保羅麥斯卡、喬許歐康納「等世界追上來」

（連線訪問3）為什麼一定要進戲院看？《有聲之年》導演揭「聲音才是主角」創作關鍵

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法