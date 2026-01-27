自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

男星出門頂著半張鬼臉…路人全嚇傻 身分曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《啵me之我的青春住了鬼》上週於全台上映，演員安俊朋、陳昱廷、顏瑀晴以及監製蔡意欽日前回到重要拍攝地基隆舉辦基隆首映場。演員安俊朋分享，某次拍完鬼屋戲後，因急著趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，直到他反應過來才發現自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。

《啵me之我的青春住了鬼》演員安俊朋（右起）、陳昱廷很高興能再度回到拍攝地，顏瑀晴則表示，希望未來也有機會參與在基隆取景的作品。（風暴國際提供）《啵me之我的青春住了鬼》演員安俊朋（右起）、陳昱廷很高興能再度回到拍攝地，顏瑀晴則表示，希望未來也有機會參與在基隆取景的作品。（風暴國際提供）

談到在基隆拍攝的點滴，陳昱廷回憶當時在正濱漁港港邊拍攝，大家看到大船入港都興奮合影，更驚訝於基隆古蹟維護的完善。不過海風強勁，她苦笑表示：「當時體感溫度大概只有0度！」由於戲中角色服裝設計得非常貼身，連想藏個暖暖包在衣服裡都沒辦法，幸好大家會聚在室內一起玩遊戲取暖，才在歡笑中克服寒冬。此外，陳昱廷也對基隆美食「豆干包」印象深刻，直呼是拍片之餘最大的慰藉。

李雪在《啵me之我的青春住了鬼》扮鬼嚇人，同時展現驚人的肢體表現力。（風暴國際提供）李雪在《啵me之我的青春住了鬼》扮鬼嚇人，同時展現驚人的肢體表現力。（風暴國際提供）

李雪在《啵me之我的青春住了鬼》中，要挑戰歌仔戲曲舞步與動作。（風暴國際提供）李雪在《啵me之我的青春住了鬼》中，要挑戰歌仔戲曲舞步與動作。（風暴國際提供）

拍鬼片期間，陳昱廷坦言真的遇到一些難以解釋的狀況，她回憶和「青春五人幫」初孟軒、李雪、安俊朋下戲之後一起到顏廷儒家玩，體質較敏感的李雪隔天突然大病一場，結果去走個廟就沒事了，讓大家直呼：「民間習俗真的不得不信！」李雪後來無奈表示可能是自己犯太歲。

《啵me之我的青春住了鬼》演員安俊朋（右起）、陳昱廷、顏瑀晴出席基隆場首映。（風暴國際提供）《啵me之我的青春住了鬼》演員安俊朋（右起）、陳昱廷、顏瑀晴出席基隆場首映。（風暴國際提供）

顏瑀晴在片中飾演男主角初孟軒的前女友，雖然此次遺憾沒有在基隆拍攝的戲份，但能帶著作品回到基隆參與首映，讓她備感榮幸。顏瑀晴也大方分享自己對基隆的熱愛，特別是忘憂谷藍得漂亮的海洋與放鬆氛圍，更讓她私心許願：「如果有機會的話，希望未來可以來基隆拍一個青春愛情故事！」

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（右起）、演員顏瑀晴、安俊朋、陳昱廷和觀眾共度美好夜晚。（風暴國際提供）《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（右起）、演員顏瑀晴、安俊朋、陳昱廷和觀眾共度美好夜晚。（風暴國際提供）

顏瑀晴在片中因劇團落魄而選擇與團長初孟軒分手，雖然看似是個現實的「壞女人」，但顏瑀晴對角色有著深層的見解，她強調：「這個角色其實不是壞，只是把對未來的焦慮，錯放在另一個人身上。」她透露戲外與初孟軒刻意保持距離，不特別培養感情，讓鏡頭前那種放不下卻又不得不疏離的情緒更顯自然。

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（左起）、演員顏瑀晴、安俊朋（右起）、陳昱廷和基隆市政府綜合發展處處長陳瑋（左三）合影。（風暴國際提供）《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（左起）、演員顏瑀晴、安俊朋（右起）、陳昱廷和基隆市政府綜合發展處處長陳瑋（左三）合影。（風暴國際提供）

李雪在片中展現不設限的演出企圖心，大膽挑戰高難度表演，在鬼屋橋段直接下腰化身「大法師版貞子」，驚呆觀眾。她笑說：「下腰是我自己要求的，覺得效果一定會很好，還好身體還挺得住！」並分享，鬼的戲服相當輕薄，拍攝時又正值冬天，全靠意志力硬撐，該場戲拍完後，她笑言：「連指甲縫都黑到像在公園玩沙一整天的小朋友。」電影現正上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中