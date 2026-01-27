自由電子報
娛樂 日韓

《單身地獄3》「海王始祖」回鍋開嗆 官熙超懂崔美娜秀關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄3》「海王始祖」李官熙近來向《單身即地獄5》火力全開，親自下場吐槽後輩的戀愛操作，金句連發，讓網友笑到不行。

《單身即地獄3》李官熙「選妃風暴」至今依舊經典。（翻攝自YouTube）《單身即地獄3》李官熙「選妃風暴」至今依舊經典。（翻攝自YouTube）

Netflix昨釋出「地獄島前輩來了」影片，李官熙與《單身4》的朴海潾一起回顧《單身5》第1至4集。一開場他就自嘲：「我還以為第四季的後輩們會來跟我打聲招呼，結果完全沒有。」直說是來整頓紀律的，「下次記得90度鞠躬。」朴海潾立刻乖乖低頭配合，畫面彷彿戀綜版軍紀教育，笑果十足。

聊到第五季預告，朴海潾忍不住驚呼：「兩個人躺在石頭上是怎樣？也太猛了吧！」李官熙卻意味深長回覆：「我是有看到皮鞋踩在肚子上的畫面啦……」話鋒一轉：「不過再怎樣，應該也比不上『官熙地獄』吧。」

《單身即地獄3》李官熙（左）、朴海潾一起評價《單身即地獄5》，兩人笑果十足。（翻攝自YouTube）《單身即地獄3》李官熙（左）、朴海潾一起評價《單身即地獄5》，兩人笑果十足。（翻攝自YouTube）

一句話將自己過去在節目掀起的修羅場再度拿出來鞭屍，連朴海潾都笑認：「這樣看起來，他們真的很難超越你欸。」

崔美娜秀是《單身即地獄5》人氣女。（翻攝自Netflix）崔美娜秀是《單身即地獄5》人氣女。（翻攝自Netflix）

談到第五季第4集後掀起熱議的崔美娜秀，以及她對宋承一突然冒出的好感，李官熙竟一臉理解說：「我完全懂，在《單身即地獄》以外，哪裡還找得到這種狀況？」朴海潾神補刀：「這就是『人氣男』在理解『人氣女』啊。」一句話點破節目精髓，笑翻全場。

影片出爐後，韓國網友直呼：「原來《單身即地獄》的戰力單位是官熙」，也有人笑說：「節目都第五季了，最驚人的傳說還是第三季留下來的。」

