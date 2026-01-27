不只《單身即地獄》話題女！金珉楔升級MBC台要角

〔記者鍾志均／綜合報導〕去年才因韓綜《單身即地獄4》打開知名度的金珉楔（김민설），如今正式掛上「演員」頭銜，而且不是小配角，是在MBC週播日日劇《第一個男人》擔任要角，用實力證明自己不是話題限定款。

金珉楔去年參加《單身即地獄4》，今年正式轉型成演員。（翻攝自IG）

金珉楔在劇中飾演「陳紅珠」，是企圖心寫在臉上的角色；她為嫁進豪門、吞下Dream集團，把人生當成一場精密佈局的棋局，冷靜、算計、野心滿滿。

近期播出的第28、29集中，金珉楔為了鎖定真韓化學小兒子，直接把漢江當獵場，腳踏車踩好踩滿、雙眼雷達全開，只為製造一場「命中注定的偶遇」；結果人沒釣到，反而對尹善宇一眼淪陷，還因為看太入迷直接摔車，成為討論焦點。

金珉楔在新劇《第一個男人》飾演野心勃勃的角色陳紅珠。（翻攝自IG）

讓觀眾意外的是，金珉楔不只跌倒，連心防也跟著鬆動。她直球拋問：「一定要交財閥家的男人嗎？」這句台詞一出，直接讓角色從冷血算計派，滑向「為愛失序」路線。

韓媒報導，金珉楔最被稱讚的，是她能在同一個角色裡快速切換狀態，前一秒是誓言奪權的野心家，下一秒卻在喜歡的人面前變得笨拙、慌張，眼神和表情的細微變化獲讚。

