自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不只《單身即地獄》話題女！金珉楔升級MBC台要角

〔記者鍾志均／綜合報導〕去年才因韓綜《單身即地獄4》打開知名度的金珉楔（김민설），如今正式掛上「演員」頭銜，而且不是小配角，是在MBC週播日日劇《第一個男人》擔任要角，用實力證明自己不是話題限定款。

金珉楔去年參加《單身即地獄4》，今年正式轉型成演員。（翻攝自IG）金珉楔去年參加《單身即地獄4》，今年正式轉型成演員。（翻攝自IG）

金珉楔在劇中飾演「陳紅珠」，是企圖心寫在臉上的角色；她為嫁進豪門、吞下Dream集團，把人生當成一場精密佈局的棋局，冷靜、算計、野心滿滿。

近期播出的第28、29集中，金珉楔為了鎖定真韓化學小兒子，直接把漢江當獵場，腳踏車踩好踩滿、雙眼雷達全開，只為製造一場「命中注定的偶遇」；結果人沒釣到，反而對尹善宇一眼淪陷，還因為看太入迷直接摔車，成為討論焦點。

金珉楔在新劇《第一個男人》飾演野心勃勃的角色陳紅珠。（翻攝自IG）金珉楔在新劇《第一個男人》飾演野心勃勃的角色陳紅珠。（翻攝自IG）

讓觀眾意外的是，金珉楔不只跌倒，連心防也跟著鬆動。她直球拋問：「一定要交財閥家的男人嗎？」這句台詞一出，直接讓角色從冷血算計派，滑向「為愛失序」路線。

韓媒報導，金珉楔最被稱讚的，是她能在同一個角色裡快速切換狀態，前一秒是誓言奪權的野心家，下一秒卻在喜歡的人面前變得笨拙、慌張，眼神和表情的細微變化獲讚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中