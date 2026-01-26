自由電子報
娛樂 日韓

《七龍珠》全球角色人氣投票 第四名大爆黑馬

日本漫畫家鳥山明經典名作《七龍珠》昨（25）日迎來40週年紀念。（翻攝自X）日本漫畫家鳥山明經典名作《七龍珠》昨（25）日迎來40週年紀念。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本漫畫家鳥山明經典名作《七龍珠》昨（25）日迎來40週年紀念，官方首次舉辦全球七龍珠角色人氣投票，讓212名角色拚人氣，日前最終結果公布，主角「孫悟空」毫無懸念奪下第一名寶座，第二名則是達爾、第三名為孫悟飯，前三名都讓人覺得很好猜，不過令人訝異的是，排在第四名的竟是比克！

比克打敗了特南克斯、克林、龜仙人、弗利沙等人氣角色，奪得人氣排行榜第4名。（翻攝自X）比克打敗了特南克斯、克林、龜仙人、弗利沙等人氣角色，奪得人氣排行榜第4名。（翻攝自X）

打敗了特南克斯、克林、龜仙人、弗利沙等人氣角色的比克，經典金句為：「我現在既非神，也非比克…而是連自己名字都幾乎要忘記的那美克星人」。比克是那美克星戰士，其名字來源為「短笛」，之後比克大魔王的後來名稱也都是樂器，有著綠色皮膚和兩根觸角的比克，總是身穿白色披風，獨有的再生能力也令人印象深刻。

人氣第一名的《七龍珠》角色孫悟空今年秋季將帶來新版動畫。（翻攝自X）人氣第一名的《七龍珠》角色孫悟空今年秋季將帶來新版動畫。（翻攝自X）

此外，為慶祝《七龍珠》40週年，官方也預告了許多精彩活動，其中已確定的是一款全新的《七龍珠》遊戲即將正式亮相，有兩個被形容為超級全新的七龍珠大型企劃也及將同步發表，粉絲們不妨多留意，接下來七龍珠還會帶來哪些令人超級興奮的消息。

點圖放大body

