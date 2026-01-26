自由電子報
娛樂 最新消息

台灣克拉好會買！SEVENTEEN快閃店最夯周邊 這兩樣賣破2000支

SEVENTEEN快閃店在松菸登場。（Star Plan辰星計畫提供）SEVENTEEN快閃店在松菸登場。（Star Plan辰星計畫提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男團SEVENTEEN的快閃店「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」即起至2月8日在台北松山文創園區登場，不少「克拉」（CARAT，粉絲名）蜂擁而至，就是為了搶購心愛的周邊商品。

SEVENTEEN的手燈幾乎人手一支。（Star Plan辰星計畫提供）SEVENTEEN的手燈幾乎人手一支。（Star Plan辰星計畫提供）

現場不僅提供官方周邊商品，更打造能完整體驗SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間。自15日開幕至19日為止，賣最好的莫過於成員扇子以及手燈，各賣出2000支，粉絲幾乎人手一支。

印有SEVENTEEN成員的扇子，十分受到歡迎，不少粉絲挑超久。（Star Plan辰星計畫提供）印有SEVENTEEN成員的扇子，十分受到歡迎，不少粉絲挑超久。（Star Plan辰星計畫提供）

整體場域設計以「戒指」為概念核心，運用圓形結構貫穿空間動線，象徵團體與粉絲之間的連結與羈絆。色彩配置上以SEVENTEEN官方代表色「Serenity」為主調，並輔以「Rose Quartz」作為視覺亮點，呈現溫柔且富有象徵意義的品牌氛圍。

SEVENTEEN快閃店擠滿粉絲。（Star Plan辰星計畫提供）SEVENTEEN快閃店擠滿粉絲。（Star Plan辰星計畫提供）

現場規劃多項互動體驗內容，讓粉絲能更深入感受SEVENTEEN的音樂與視覺魅力。包含以天花板垂吊裝置打造的拍照區，以及運用鏡面設計構成的沉浸式空間，讓粉絲能自在留下紀念影像；同時設有媒體播放區，播放多支SEVENTEEN音樂錄影帶，提供結合音樂與影像的觀賞體驗。

SEVENTEEN成員的照片牆，粉絲必拍。（Star Plan辰星計畫提供）SEVENTEEN成員的照片牆，粉絲必拍。（Star Plan辰星計畫提供）

