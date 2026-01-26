自由電子報
娛樂 星座

2026年台灣國運如何？ 小孟老師：無崩潰、戰爭現象

命理專家小孟老師指出，台灣仍然經得起考驗。（資料照，記者王秀亭攝）命理專家小孟老師指出，台灣仍然經得起考驗。（資料照，記者王秀亭攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年已經過去將近一個月，很多民眾仍在擔心台灣整體國運走向，清水孟國際塔羅小孟老師針對台灣運勢做出推算，認為台灣有3類人恐怕會不太好過，分別是：服務業、低收入者、退休族。不過好在台灣仍有許多地方有進步空間，經濟基本面不會有太大改變，甚至面臨考驗也能安全度過。

小孟老師在社群網站發文指出，台灣經濟基本面完全沒有改變，且台灣搭上AI風潮，無論是AI晶片、AI產業，未來各個領域都會跟著上升，暫時沒有泡沫經濟之虞，反過來說，世界各國非常需要台灣，因為台灣手中掌握著核心技術。

另外，小孟老師指出，未來與美國「交易」是必然的，台灣手上有籌碼，根本不需要崩潰或恐懼。他也提到｢台灣仍有很多好公司值得大家投資」，小孟老師以台積電為例，認為成為世界級的公司著實令人感到驕傲。

小孟老師針對房市部分指出：台灣央行保守，緊縮銀根，沒有放任資金不斷湧入房市，固不必擔心房市泡沫。但他也提及台灣物價高漲，主因在於人力成本上升、基本工資上調，加上台灣少子化，物價上漲是必然趨勢。「未來服務業者與收入較低者、退休族會不好過，所以大家要一起努力加油」小孟老師如是說。

好消息是，美國今年會積極做多投資市場，也會降息，台灣股市跟美國連結很深，也會受惠。

對於台灣民眾擔心的「戰爭」問題，小孟老師表示沒有看到發生戰爭的跡象，他指出「台灣變得或許不是經濟」不過想要活得更快樂，小孟老師建議保持樂觀、積極，台灣仍然經得起考驗。

☆民俗說法僅供參考☆

