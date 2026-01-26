自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

梅根睽違4年傳返英 大頭症發作風聲再起

哈利王子（右）與妻子梅根於2020年突然退出王室職務。（路透）哈利王子（右）與妻子梅根於2020年突然退出王室職務。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子近日因以證人身分出庭返回英國倫敦，但英國王室核心成員卻紛紛「出差」前往蘇格蘭，外傳是因為不希望創造與哈利王子見面，甚至有媒體用「避之惟恐不及」形容英國王室成員前往蘇格蘭的行為。2020年哈利與梅根突然退出王室職務，移居美國加州尋求獨立發展。脫離王室之後的哈利，因未盡王室義務也不能適用王室待遇，不過，外傳梅根今年7月有可能隨哈利返英籌備將於2027年登場的「不屈不撓運動會」（Invictus Games），這是一項國際級運動賽事，如果消息屬實，這也將是梅根繼2022年出席伊莉莎白二世女王葬禮後，睽違4年踏上英國土地。

哈利（右）與梅根突然退出王室職務，移居美國加州尋求獨立發展。（路透）哈利（右）與梅根突然退出王室職務，移居美國加州尋求獨立發展。（路透）

梅根返英的消息尚未確定，不過已經傳出她的大頭症又發作了。根據部分英國媒體報導，梅根要求要求「王室級待遇」的小道消息已經滿天飛。她所提出的條件包含：酒店整層包樓、最高層級維安保全、24小時司機服務、專屬廚師團隊，最誇張的是，傳言梅根堅持所有工作人員必須稱呼她「薩賽克斯公爵夫人殿下」，這些要求明顯違反她與哈利於2020年與已故的伊莉莎白二世女王簽訂的協議。根據協議，哈利與梅根都不能再使用「殿下」頭銜，加上目前哈利與王室的關係尚未解凍，梅根如果真的提出這種要求，著實令人傻眼。

梅根返英的消息尚未確定，她大頭症發作的小道消息已經滿天飛。（歐新社）梅根返英的消息尚未確定，她大頭症發作的小道消息已經滿天飛。（歐新社）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中