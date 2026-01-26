梅根睽違4年傳返英 大頭症發作風聲再起

哈利王子（右）與妻子梅根於2020年突然退出王室職務。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子近日因以證人身分出庭返回英國倫敦，但英國王室核心成員卻紛紛「出差」前往蘇格蘭，外傳是因為不希望創造與哈利王子見面，甚至有媒體用「避之惟恐不及」形容英國王室成員前往蘇格蘭的行為。2020年哈利與梅根突然退出王室職務，移居美國加州尋求獨立發展。脫離王室之後的哈利，因未盡王室義務也不能適用王室待遇，不過，外傳梅根今年7月有可能隨哈利返英籌備將於2027年登場的「不屈不撓運動會」（Invictus Games），這是一項國際級運動賽事，如果消息屬實，這也將是梅根繼2022年出席伊莉莎白二世女王葬禮後，睽違4年踏上英國土地。

哈利（右）與梅根突然退出王室職務，移居美國加州尋求獨立發展。（路透）

梅根返英的消息尚未確定，不過已經傳出她的大頭症又發作了。根據部分英國媒體報導，梅根要求要求「王室級待遇」的小道消息已經滿天飛。她所提出的條件包含：酒店整層包樓、最高層級維安保全、24小時司機服務、專屬廚師團隊，最誇張的是，傳言梅根堅持所有工作人員必須稱呼她「薩賽克斯公爵夫人殿下」，這些要求明顯違反她與哈利於2020年與已故的伊莉莎白二世女王簽訂的協議。根據協議，哈利與梅根都不能再使用「殿下」頭銜，加上目前哈利與王室的關係尚未解凍，梅根如果真的提出這種要求，著實令人傻眼。

梅根返英的消息尚未確定，她大頭症發作的小道消息已經滿天飛。（歐新社）

