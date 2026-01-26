L同框彌海砂！《死亡筆記本》松山研一、戶田惠梨香20年後合體暴動

戶田惠梨香（左）在《REBOOT》中協助鈴木亮平換臉重啟人生。（LINE TV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後暌違11年再度合作，飾演幫助男主角「REBOOT（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」

《REBOOT》戶田惠梨香被鈴木亮平稱讚「眼睛大到好像快掉出來」。（LINE TV提供）

戶田惠梨香接受日媒訪問表示，她第一次遇到這麼燒腦的劇本，笑說：「一開始是經紀人口頭跟我說明，但老實說，我完全聽不懂！」為了詮釋角色的多種面貌，她需要不斷向導演、製作人、甚至編輯黑岩勉老師提問。她分析：「一香（角色名）是那種不斷說謊，甚至連自己都搞不清楚自己是誰的人。她為了守護自己內心的真實，犧牲了很多東西，非常堅強。」

《REBOOT》鈴木亮平（右）與戶田惠梨香暌違11年再合作。（LINE TV提供）

鈴木亮平指出，劇中不僅全員都在說謊，每一集更藏有驚人的大逆轉，看完劇本深深的震撼，「第一印象就是『這真的是很難得遇到的作品』。」談到與戶田對戲的感想，他忍不住說：「我一直在想……她的眼睛真的很大，好像隨時都會掉出來一樣。」戶田惠梨香笑回：「我的眼睛是有點凸啦！」鈴木亮平趕緊解釋：「沒有凸出來啦！不過正因為眼睛大，她的情緒非常直接地傳達過來。」

鈴木亮平透露，劇中有場氣氛緊繃到不行的戲，戶田惠梨香的演技逼真到讓人害怕，「那場戲妳的演技太真實，讓我覺得真的正在被罵，超級恐怖。」戶田惠梨香也大讚鈴木亮平「光速切換」的演技，「不是慢慢進入狀態，而是在開拍的瞬間就入戲了，切換速度很快，非常靈活。」

《REBOOT》鈴木亮平被譽為有「附身級演技」，被戶田惠梨香稱讚可以「光速切換」。（LINE TV提供）

此外，戶田惠梨香也分享拍攝期間的趣事。她笑說：「有一天在攝影棚笑到停不下來。津田先生（喜劇演員津田篤宏）的表情正好戳到我笑點，不管亮平先生演得多逼真，我都完全不行。」鈴木亮平補充：「在第一集重點戲中，我必須演得很投入，結果戶田小姐入鏡剛好笑了。『卡！不好意思，戶田小姐笑了，再來一次！』」戶田惠梨香笑說，自此劇組更細心安排每次走位與表情確認，「像幫我做笑點免疫訓練。」

《REBOOT》由名編劇黑岩勉操刀，劇情描述甜點師早瀨陸（鈴木亮平 飾）突遭妻子離世的沉重打擊，為追查真相並保護摯愛家人，他在神祕會計師幸後一香（戶田惠梨香 飾）的協助下，將容貌整成搜查一課刑警儀堂步，藉此重啟人生。

戶田惠梨香曾與松山研一合作《死亡筆記本》，如今於《REBOOT》再次合作。（翻攝自X）

讓觀眾驚訝的是，劇組對「換臉前」的演員保密到家，直到首播才揭曉是影帝松山研一，松山研一與戶田惠梨香的驚喜同框，瞬間掀起《死亡筆記本》影迷回憶殺，讓網路討論度瞬間炸裂。觀眾激動直呼：「這是L（松山研一角色名）與彌海砂（戶田惠梨香角色名）暌違20年的重逢！」、「沒想到20年後還沒看到這對傳奇組合，根本是神蹟！」

除了實力派演員鈴木涼平、戶田惠梨香、松山研一外，更集結北村有起哉、伊藤英明、King & Prince團員永瀨廉、Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、與田祐希、酒向芳、黑木梅紗等超豪華卡司。《REBOOT》LINE TV每週一上架更新。

