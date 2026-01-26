《冠軍之路》衝上紀錄片影史第二！球評神總結：雙殺幸福太突然

導演龍男以撒克凡亞思（左）與紀錄片棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠（右）共同出席映後座談。（攝影沈茗柯提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕年度最會「把人看哭」的紀錄片出現了！《冠軍之路》上映短短3週，票房衝破7054萬，站上「台灣紀錄片影史票房第二名」，不只戲院熱、討論熱，連棒球魂都一起被點燃。

擔任棒球顧問的資深球評曾文誠，日前出席映後座談時直接爆料：「每次訪談只要一提到家人，幾乎每個球員都會哭。」不是因為煽情，而是那條路真的太長、太孤單。

拍攝期間，他跟著球員、教練一路訪談，每一位幾乎都聊超過一小時，最後才由導演龍男以撒克凡亞思剪出精華。曾文誠形容，這部片讓他第一次如此清楚感受到球員不只是成績表上的名字，而是「有血有肉、會痛會怕的人」。

被問2024世界棒球12強賽，什麼時候開始覺得中華隊真的很強？曾文誠笑到全場噴笑：「到最後一個出局數，我還是不敢相信。」還補上一句神總結：「雙殺的幸福，來得真的很突然。」

片商於週末舉辦《冠軍之路》「親子限定場」，許多爸爸媽媽帶著小孩一起進電影院欣賞。（牽猴子提供）

此外，適逢寒假，片商特別在台北、新竹、台中舉辦「親子限定場」，結果一開賣直接秒殺。不少家長分享，看完後孩子開始主動問：「那時候為什麼會輸？後來又怎麼贏回來？」口碑持續擴散。

