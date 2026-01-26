自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《冠軍之路》衝上紀錄片影史第二！球評神總結：雙殺幸福太突然

導演龍男以撒克凡亞思（左）與紀錄片棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠（右）共同出席映後座談。（攝影沈茗柯提供）導演龍男以撒克凡亞思（左）與紀錄片棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠（右）共同出席映後座談。（攝影沈茗柯提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕年度最會「把人看哭」的紀錄片出現了！《冠軍之路》上映短短3週，票房衝破7054萬，站上「台灣紀錄片影史票房第二名」，不只戲院熱、討論熱，連棒球魂都一起被點燃。

擔任棒球顧問的資深球評曾文誠，日前出席映後座談時直接爆料：「每次訪談只要一提到家人，幾乎每個球員都會哭。」不是因為煽情，而是那條路真的太長、太孤單。

拍攝期間，他跟著球員、教練一路訪談，每一位幾乎都聊超過一小時，最後才由導演龍男以撒克凡亞思剪出精華。曾文誠形容，這部片讓他第一次如此清楚感受到球員不只是成績表上的名字，而是「有血有肉、會痛會怕的人」。

被問2024世界棒球12強賽，什麼時候開始覺得中華隊真的很強？曾文誠笑到全場噴笑：「到最後一個出局數，我還是不敢相信。」還補上一句神總結：「雙殺的幸福，來得真的很突然。」

片商於週末舉辦《冠軍之路》「親子限定場」，許多爸爸媽媽帶著小孩一起進電影院欣賞。（牽猴子提供）片商於週末舉辦《冠軍之路》「親子限定場」，許多爸爸媽媽帶著小孩一起進電影院欣賞。（牽猴子提供）

此外，適逢寒假，片商特別在台北、新竹、台中舉辦「親子限定場」，結果一開賣直接秒殺。不少家長分享，看完後孩子開始主動問：「那時候為什麼會輸？後來又怎麼贏回來？」口碑持續擴散。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中