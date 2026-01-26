釜山女神李皓禎把台灣當家 獻出人生「第一次」

「釜山女神」李皓禎在台灣獻出廣告初體驗。（拉斯維加斯娛樂城提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「釜山女神」李皓禎在台灣發展看俏，啦啦隊的工作讓她累積高人氣，也讓她工作滿滿，她開心地將台灣視為福地，也獻出人生第一次的廣告拍攝工作。李皓禎接下拉斯維加斯娛樂城廣告工作後非常開心，她說這是人生第一支廣告作品，因為愛台灣，所以也將自己的廣告初體驗獻給台灣。

第一次拍廣告的李皓禎心情非常忐忑。（翻攝自IG）

由於是第一次拍廣告，李皓禎坦言心情忐忑，站在鏡頭前的那一刻讓她非常難忘，她說：「會一直記在心裡」。從平面攝影轉換到廣告演出，李皓禎一如既往地全力以赴，希望呈現出自己最好的一面。不過在廣告拍攝過程當中，她有一個場景是和南珉貞合作，她透露「可能因為平時都是擔任平面模特兒，我那時候真的超級緊張，整個人很緊繃，一直NG，那場戲其實我很不滿意」，不過，其實敬業的她早就把台詞和內容都寫進筆記本，還不斷反覆練習。

李皓禎今年也接了不少尾牙的工作。（翻攝自IG）

近日又返回台灣的李皓貞，目前大多時間都留在台灣，她表示「只有因為韓國的工作或是要看醫生，才會回韓國」。由於台灣現在正值尾牙旺季，李皓禎今年也接了不少尾牙的工作，她說自己很喜歡尾牙，可以見到不同的粉絲群，而且還會有粉絲特地帶她的毛巾到現場，讓她非常開心，而且韓國的尾牙跟台灣不一樣，她非常喜歡台灣尾牙的熱鬧氣氛。

