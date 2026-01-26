自由電子報
娛樂 最新消息

「富察皇后」秦嵐疑分手小男友？ 靈魂拷問表情成亮點

秦嵐在夯劇《延禧攻略》當中飾演「富察皇后」印象深入人心。（翻攝自微博）秦嵐在夯劇《延禧攻略》當中飾演「富察皇后」印象深入人心。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在夯劇《延禧攻略》當中飾演「富察皇后」印象深入人心的中國演員秦嵐，2022年被爆出與小10歲的男星魏大勛熱戀，兩人不但同遊三亞，秦嵐還親密的挽著魏大勛，雖然兩人從未官宣交往，但多次被拍到同居，還傳出魏大勛家長認同這段姐弟戀。近日，綜藝節目主持人何炅在節目上的一個問題，似是靈魂拷問，讓魏大勛當下就被表情出賣，外界也傳出秦嵐與魏大勛的姐弟戀走不下去，悄悄協議分手。

秦嵐（右）和魏大勛的姐弟戀疑似結束。（翻攝自微博）秦嵐（右）和魏大勛的姐弟戀疑似結束。（翻攝自微博）

今（26）日播出的《你好星期六》中，Twins「阿Sa」蔡卓妍、「阿嬌」鍾欣潼兩人介紹了一款「脫單神器」，一向處事圓融的主持人何炅突然問私交甚篤的魏大勛「你不想要嗎？」意外讓觀眾找到亮點。Twins介紹脫單神器時，何炅相當同意的說「確實能增進感情」，隨後就問「大勛，你不想要嗎？」魏大勛臉上的表情立刻顯露出目前的感情狀況。更有網友認為何炅和魏大勛是好朋友，加上又是演藝圈資深前輩，不會輕易拿感情問題開玩笑，這句問話也被當作魏大勛已恢復單身的暗示。

主持人何炅（上）提到脫單神器的時候，意外突然問魏大勛不想要嗎？（翻攝自微博）主持人何炅（上）提到脫單神器的時候，意外突然問魏大勛不想要嗎？（翻攝自微博）

