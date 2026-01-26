日本歌姬14週年重要里程碑 yanaginagi四月來台開唱

yanaginagi宣布4月18日帶著全新巡迴概念企劃「Green Light」站上新莊Zepp New Taipei的舞台。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手yanaginagi曾為《化物語》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》、《Just Because!》等多部人氣動畫演唱主題曲，她正式宣布將於4月18日（六）帶著全新巡迴概念企劃「Green Light」站上新莊Zepp New Taipei的舞台，此次巡演將是她音樂活動14週年的重要里程碑。

自2006年起活躍於音樂創作領域，yanaginagi於2012年以電視動畫《在那夏天等待》片尾曲《Vidro moyou（ビードロ模様）》正式個人出道，憑藉細膩透明的嗓音與高度完整的音樂世界觀，在動畫音樂與創作歌手領域確立不可動搖的地位。她溫柔卻富層次的聲線，陪伴無數樂迷與動漫迷成長，也成為日本動畫音樂中極具辨識度的存在。

除了動畫與遊戲音樂領域，yanaginagi也長期參與電視劇插曲與配樂製作，並持續舉辦全國巡迴與各式企劃型演唱會，以細膩而深刻的音樂語言，構築屬於自己的敘事宇宙。

2025年喜迎音樂活動20週年，她於6月發行紀念專輯《ENcore》，重新改編已絕版迷你專輯中的作品，並收錄多首以早期未發表曲為雛形創作的新作；同年深秋再度攜手知名遊戲編劇家「麻枝准」，為遊戲《緋染天空 Heaven Burns Red》推出重新詮釋專輯《Heaven Burns Red Remix Album: Alice》與新專輯《Welcome to the Dying Season》，持續深化在遊戲音樂領域的創作版圖。

邁入2026年，yanaginagi正式啟動大型跨媒體企劃「Green Light」，將同名遊戲與現實世界交會成虛實演出。作為企劃核心之一，冒險遊戲《Green Light》由yanaginagi本人主創，並與京都遊戲公司「room6」及《Unreal Life（非現實生活）》開發者「hako 生活」共同合作，作為獨立遊戲廠牌 「夜風（YOKAZE）」 的作品推出。

遊戲的背景設定在一座採礦業沒落的小鎮，玩家將扮演在旅店打工的少女「綠」，白天蒐集線索，夜晚進入不同主題的夢境展開冒險，逐步揭開隱藏在相連夢境背後的真相。遊戲預計於今年在智慧型手機與Steam平台發行。

yanaginagi宣布4月18日帶著全新巡迴概念企劃「Green Light」站上新莊Zepp New Taipei的舞台。（大鴻藝術提供）

最新音樂專輯《Green Light》將於2月28日發行，作為個人出道14週年大碟，yanaginagi挖空心思，設計多首歌曲與遊戲劇情相互連動，打造音樂與敘事交織的嶄新體驗，並以專輯、遊戲和體驗者構築出點線面，完成了一個橫跨音樂、故事與舞台的完整世界觀。

同名巡迴演唱會也將以「巡遊不可思議的夢境，照亮真相的故事」為主題，圍繞「原創專輯」、「同名遊戲」與「個人巡迴演唱會」三大核心，在現實世界中各點綻放光芒。4月18日，持續進化中的yanaginagi，將帶著這場「夢境與真相交織」的全新企劃正式來到台北Zepp New Taipei，邀請歌迷一同踏上這趟不可思議的音樂旅程。詳情請上大鴻藝術官方社群。

yanaginagi live tour 2026 Green Light in Taipei

｜演出時間：2026年4月18日（六）17:00 入場 / 18:00 開演

｜演出地點：Zepp New Taipei

｜票 價：1F座席 NT$ 2,800 / 2F座席 NT$2,800 / 身障席 NT$ 1,400

｜售票時間：

登記抽選：2026年2月2日（一）13:00〜2026年2月4日（三）13:00

一般販售：2026年2月24日（二）12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

