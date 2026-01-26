SJ成為「都市傳說」 始源網路發問：E.L.F.在幹嘛？

Super Junior順利結束高雄3場演唱會。（資料照，讀者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成功結束在台灣的6場演唱會，所有E.L.F.（欸噗，粉絲名）也都和「藍人」們度過美好的夜晚。不過，成員始源忍不住在網路發問，因為他發現欸噗們竟然對著印有他照片的柱子瘋狂繞行，而且還有人把錢包拿出來，特別問：what are they doing？還附上一個驚訝的表情符號。

始源對歌迷繞著貼有他海報的柱子團團轉感到好奇。（讀者提供）

原來，始源曾自稱是「上帝的財神爺」，故台北大巨蛋場就有粉絲帶著錢包在貼上始源照片的柱子繞行，到了高雄，這個都市傳說更出現見證者，有粉絲說帶著手機或錢包在貼有始源海報的「財柱」繞圈圈，結果真的統一發票中獎。

始源好奇在Threads上發問：他們在做什麼？（翻攝自Threads）

曾有粉絲把崔始源的應援物做得像選舉小旗幟。（資料照，記者廖俐惠攝）

始源常常被說是Super Junior當中最有錢的一個，也經常被戲稱為「馬社長」，他的日常生活畫面也常被成員開玩笑說：很像大企業總裁的一天。加上始源家世顯赫，父親是企業總裁，因此他曾說自己是「上帝的財神爺」，貼有他海報的柱子也被當成「財柱」膜拜。另外，也有粉絲開玩笑說，始源的模樣很像要出來競選的政治人物，在高雄演唱會上也有粉絲對著崔始源大喊：凍蒜，凍蒜。讓許多粉絲莞爾一笑。

台北大巨蛋崔始源的柱子，也曾經被E.L.F.當作「財柱」膜拜。（本報資料照）

銀赫在台北大巨蛋看到無人機應援時，感動流下眼淚。（資料照，讀者提供）

始源看到粉絲可愛的繞著柱子傳的畫面，也忍不住轉發影片，從台北到高雄，Super Junior兩地共6場演唱會，都留下無數難忘的回憶，台北的無人機應援讓銀赫掉下眼淚；高雄的橫幅應援急得隊長利特喊著拿剪刀，這些美好的回憶，都深深刻印在粉絲心中。

不少粉絲都覺得始源看起來就像是隨時要參加競選的人物。（讀者提供）

Super Junior高雄場演唱會應援橫幅卡卡，急得利特說要拿剪刀。（讀者提供）

