自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

SJ成為「都市傳說」 始源網路發問：E.L.F.在幹嘛？

Super Junior順利結束高雄3場演唱會。（資料照，讀者提供）Super Junior順利結束高雄3場演唱會。（資料照，讀者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成功結束在台灣的6場演唱會，所有E.L.F.（欸噗，粉絲名）也都和「藍人」們度過美好的夜晚。不過，成員始源忍不住在網路發問，因為他發現欸噗們竟然對著印有他照片的柱子瘋狂繞行，而且還有人把錢包拿出來，特別問：what are they doing？還附上一個驚訝的表情符號。

始源對歌迷繞著貼有他海報的柱子團團轉感到好奇。（讀者提供）始源對歌迷繞著貼有他海報的柱子團團轉感到好奇。（讀者提供）

原來，始源曾自稱是「上帝的財神爺」，故台北大巨蛋場就有粉絲帶著錢包在貼上始源照片的柱子繞行，到了高雄，這個都市傳說更出現見證者，有粉絲說帶著手機或錢包在貼有始源海報的「財柱」繞圈圈，結果真的統一發票中獎。

始源好奇在Threads上發問：他們在做什麼？（翻攝自Threads）始源好奇在Threads上發問：他們在做什麼？（翻攝自Threads）

曾有粉絲把崔始源的應援物做得像選舉小旗幟。（資料照，記者廖俐惠攝）曾有粉絲把崔始源的應援物做得像選舉小旗幟。（資料照，記者廖俐惠攝）

始源常常被說是Super Junior當中最有錢的一個，也經常被戲稱為「馬社長」，他的日常生活畫面也常被成員開玩笑說：很像大企業總裁的一天。加上始源家世顯赫，父親是企業總裁，因此他曾說自己是「上帝的財神爺」，貼有他海報的柱子也被當成「財柱」膜拜。另外，也有粉絲開玩笑說，始源的模樣很像要出來競選的政治人物，在高雄演唱會上也有粉絲對著崔始源大喊：凍蒜，凍蒜。讓許多粉絲莞爾一笑。

台北大巨蛋崔始源的柱子，也曾經被E.L.F.當作「財柱」膜拜。（本報資料照）台北大巨蛋崔始源的柱子，也曾經被E.L.F.當作「財柱」膜拜。（本報資料照）

銀赫在台北大巨蛋看到無人機應援時，感動流下眼淚。（資料照，讀者提供）銀赫在台北大巨蛋看到無人機應援時，感動流下眼淚。（資料照，讀者提供）

始源看到粉絲可愛的繞著柱子傳的畫面，也忍不住轉發影片，從台北到高雄，Super Junior兩地共6場演唱會，都留下無數難忘的回憶，台北的無人機應援讓銀赫掉下眼淚；高雄的橫幅應援急得隊長利特喊著拿剪刀，這些美好的回憶，都深深刻印在粉絲心中。

不少粉絲都覺得始源看起來就像是隨時要參加競選的人物。（讀者提供）不少粉絲都覺得始源看起來就像是隨時要參加競選的人物。（讀者提供）

Super Junior高雄場演唱會應援橫幅卡卡，急得利特說要拿剪刀。（讀者提供）Super Junior高雄場演唱會應援橫幅卡卡，急得利特說要拿剪刀。（讀者提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中