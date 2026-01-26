10年一遇大風雪 侯昌明急取消班機滯留美國

藝人侯昌明（左2）與老婆曾雅蘭（右2）到美國探望讀書的子女，卻遇上大風雪。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人侯昌明與老婆曾雅蘭把一對子女送到美國紐約讀書，近日一家四口在美國旅遊，沒想到卻碰到10年一遇的大風雪，侯昌明跟曾雅蘭無法搭機回台灣，只好緊急取消班機，意外多了2天假期可以陪伴兒女，讓他們夫妻倆笑稱：塞翁失馬焉知非福。

曾雅蘭今（26）在社群發文，表示「就是這麼巧，原本預計今天要回台灣，結果紐約突然來個近10年來未發生過的暴風雪，班機延誤2天，意外多了兩天陪小孩」。這場風雪有多大？曾雅蘭說人躲在室內，外面的溫度早已降到零下10度，趴在窗邊根本無法看清窗外景致，不過多出來的假期，也讓一家人能夠多些互相陪伴的時間。

請繼續往下閱讀...

曾雅蘭表示，班機因大風雪取消，多出來的兩天她忙著在廚房煮飯。（翻攝自臉書）

多出來的兩天假期，曾雅蘭心疼孩子，雖然嘴上抱怨說，「在家當個煮飯婆，從早煮到晚，全身都是油煙」，不過從她的表情能看出來十分開心，她還把自己的在廚房忙半天煮出來的佳餚Po上網，感覺很驕傲。

侯昌明也表示，自己已經到美國超過1星期，他和曾雅蘭都不喜歡太冷的天氣，即使看到外頭在下雪也沒多大興趣，不過，他對兒子、女兒出國念書相當支持。侯昌明大女兒侯賽蕾就讀紐約時尚設計學院，兒子Ken Ken則念自己心中第一志願紐約大學，這讓侯昌明很驕傲。

侯昌明很支持一對子女到國外讀書完成自己的夢想。（翻攝自臉書）

侯昌明也透露，自己這輩子沒辦法念哈佛，不過到哈佛大學的時候也沒忘了到知名景點，摸摸「哈佛的腳」。外傳摸哈佛大學校園內「約翰哈佛雕像」的鞋子，就會招來錄取好運，曾雅蘭和侯昌明也跟著在雕像左腳鞋子摸一摸，滿足了觀光客的感受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法