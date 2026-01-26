自由電子報
娛樂 亞洲

寶萊塢男星假結婚真性侵 女傭隱忍10年崩潰報警

寶萊塢資深男星納迪姆罕（Nadeem Khan）爆出涉嫌性侵女傭長達10年。（翻攝自X）寶萊塢資深男星納迪姆罕（Nadeem Khan）爆出涉嫌性侵女傭長達10年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕寶萊塢資深男星納迪姆罕（Nadeem Khan）爆出涉嫌性侵女傭長達10年，近日他遭印度孟買警方逮捕收押。41歲的女傭表示，納迪姆罕承諾願意娶她為妻，因此兩人發生關係，但事後他卻拒絕結婚，隱忍了10年之後，女傭終於崩潰報警，目前，迪納姆罕已被關押。

迪納姆罕以結婚為誘餌，欺騙女傭進行性侵，時間長達10年。（翻攝自X）迪納姆罕以結婚為誘餌，欺騙女傭進行性侵，時間長達10年。（翻攝自X）

根據當地媒體報導，迪納姆罕於2015年認識了受害女傭，隨著時間推移，兩人關係逐漸親密，且迪納姆罕以結婚為誘餌，因此女傭一直懷抱希望，時間長達10年。壓垮駱駝的最後一根稻草是迪納姆罕不但以結婚誘騙女傭，期間也多次對女傭施暴。兩人結識10年以來女傭在迪納姆罕住處遭性侵10次，迪納姆罕也「射後不理」拒絕履行婚約，加上迪納姆罕多次對她飽以老拳，終於讓女傭受不了進而報警處理。

馬爾瓦尼警方表示，「我們已根據該名女子的陳述逮捕這名演員，目前正查證相關指控。」

納迪姆汗在寶萊塢是資深演員，作品橫跨電視、電影及串流平台，大多擔任配角，最新作品《杜蘭達爾》（Dhurandhar）於去年12月上映。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

