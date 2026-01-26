自由電子報
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》小8出現票房就旺 導演親認玄學加成

《陽光女子合唱團》親子場一家人合影。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》親子場一家人合影。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《陽光女子合唱團》票房衝到讓人眼花，卻沒有要踩煞車，宣傳反而越跑越暖、越跑越催淚。

導演林孝謙在映後笑說，這次再度和《比悲傷更悲傷的故事》的「破億幸運星」小8合作，真的有一種玄學加成，「只要她在，票房就特別旺。」

小8則分享，私下其實是孩子王，雖然姪子姪女都慢慢長大了，但這次在《陽光女子合唱團》裡再次照顧小子晴，讓她特別珍惜，也更投入角色。

羅晨恩學吉他苦練半年。（壹壹喜喜提供）羅晨恩學吉他苦練半年。（壹壹喜喜提供）

電影尾聲，由羅晨恩飾演的成年子晴，帶著來自台南的陽光氣質與乾淨笑容，替全片畫下柔軟句點。為了最後那場吉他演奏戲，她提前半年密集練習，只為把那份「長大後的溫柔」好好留給觀眾。

上週五舉辦的「親子限定場」，片中「收養母親」、曾愷玹親自到場。她在片中收養陳意涵的女兒芸熙，溫柔到不行的母愛戲碼，早就讓觀眾看完集體後遺症發作，網路直接洗版一句話：「我可以被她收養嗎？」

曾愷玹本人也很會，乾脆在社群上自嘲發問：「聽說我現在的稱號是『國民媽咪』？」結果留言區秒變大型認親現場，有人直呼「媽咪我在這」、「漂亮國民媽咪請收留我」，讓她氣勢不輸當年被封為「最美J女郎」的巔峰時期。

